Jensen Huang al GTC 2025 – Robotica e AI, la nuova rivoluzione industriale

(Adnkronos) – Negli ultimi anni, la robotica e l’Intelligenza Artificiale (AI) stanno vivendo una crescita senza precedenti. Il progresso in questi campi non è più confinato ai laboratori di ricerca o ai film di fantascienza: è una realtà che sta trasformando l’economia globale. Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia apre il keynote del GTC 2025 relativo alla ricerca sulla robotica dichiarando: “Entro la fine di questo decennio, il mondo avrà una carenza di almeno 15 milioni di lavoratori qualificati. L’AI fisica e la robotica sono la risposta a questa sfida, e questa diventerà una delle industrie più grandi di sempre.” Per rispondere a questa domanda crescente di manodopera, secondo Huang, le aziende stanno investendo massicciamente nello sviluppo di tecnologie robotiche avanzate. Questi sistemi non sono destinati a sostituire completamente i lavoratori umani, ma piuttosto a supportarli e a ottimizzare i processi produttivi, riducendo i tempi di esecuzione e aumentando la precisione delle operazioni. L’automazione è diventata una presenza costante nella nostra vita quotidiana, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Nei magazzini di e-commerce, nei centri logistici e nelle catene di montaggio industriali, milioni di robot operano senza sosta per migliorare l’efficienza dei processi. Le auto moderne, sempre più dotate di sistemi avanzati di assistenza alla guida, sono di fatto robot su ruote, e la diffusione di dispositivi autonomi sta accelerando in molti settori, dall’agricoltura alla sanità. “Tutto ciò che si muove diventerà autonomo. L’AI fisica sarà integrata in ogni settore, e i robot opereranno in simbiosi con il mondo reale”, continua Jensen Huang.

La sfida secondo Nvidia ora è quella di rendere questi sistemi ancora più intelligenti, adattabili e in grado di interagire con ambienti sempre più complessi. E la prossima grande rivoluzione sarà’ l’introduzione di robot umanoidi capaci di lavorare fianco a fianco con gli esseri umani in maniera naturale ed efficace. Grazie all’uso di tre potenti supercomputer, l’azienda guidata da Huang sta costruendo un ecosistema in cui simulazione, addestramento e test si integrano in un ciclo continuo, consentendo ai robot di apprendere in modo più rapido ed efficace. Ma l’intelligenza di queste macchine dipende dalla quantità e dalla qualità dei dati su cui vengono addestrate. Ed è qui che entrano in gioco due tecnologie chiave: Omniverse e Cosmos. Secondo la visione del CEO di Nvidia: “L’addestramento dei robot richiede enormi quantità di dati. Utilizzando Omniverse e Cosmos, possiamo generare dati sintetici su scala massiva, garantendo che i robot apprendano in ambienti realistici e variabili.” Addestrare un robot nel mondo reale può essere estremamente dispendioso in termini di tempo e risorse. Un errore nella programmazione di un robot industriale può significare costi elevati e interruzioni della produzione. Per questo, Nvidia ha puntato sulle simulazioni avanzate, che permettono di replicare scenari reali in un ambiente virtuale controllato. “L’addestramento nel mondo reale è costoso e inefficiente. Grazie alle simulazioni avanzate, possiamo testare e ottimizzare le capacità dei robot in ambienti digitali prima di metterli in funzione”, afferma Jensen Huang.

Attraverso strumenti come Isaac Lab, Omniverse Blueprint e Mega AI, i robot possono: Apprendere nuovi movimenti e comportamenti in ambienti sicuri, simulare scenari complessi prima di essere impiegati in situazioni reali, coordinarsi con altri robot per migliorare la collaborazione e l’efficienza operativa. Questa tecnologia riduce i rischi e accelera il tempo necessario per passare dalla fase di sviluppo a quella operativa, garantendo robot più performanti e adattabili.

Uno degli sviluppi più rivoluzionari di Nvidia è Groot-1, un modello AI generalista progettato per essere il cervello dei robot umanoidi. Questo sistema non solo permette ai robot di muoversi con agilità, ma consente loro di comprendere e interagire con l’ambiente in modo intelligente e adattivo. “Oggi presentiamo Nvidia Isaac Groot-1, un modello AI generalista per robot umanoidi. Con un’architettura ispirata alla cognizione umana, consente ai robot di percepire, ragionare e agire con precisione.”continua Huang.

Il modello si basa su un approccio cognitivo ispirato al pensiero umano:



Pensiero lento, per analizzare l’ambiente, elaborare informazioni e pianificare azioni,

Pensiero veloce, per trasformare le decisioni in movimenti fluidi e precisi. Questa combinazione permette ai robot umanoidi di eseguire compiti complessi e di adattarsi a scenari sempre nuovi con maggiore autonomia e precisione. Ma la stessa robotica sta attraversando una delle sue fasi più rivoluzionarie, con Nvidia che si posiziona come leader in questo settore in continua evoluzione. Le nuove tecnologie stanno plasmando il futuro dell’intelligenza artificiale applicata al mondo fisico, creando nuove opportunità per imprese, ricercatori e sviluppatori. “Stiamo costruendo tre infrastrutture AI: per il cloud, per le aziende e per i robot. Questa sarà l’era dell’AI fisica, e Nvidia è in prima linea per renderla realtà” afferma Jensen Huang. “L’impatto di queste innovazioni sarà enorme: dall’industria alla logistica, dalla sanità alla ricerca scientifica, il mondo sta entrando in una nuova era in cui la collaborazione tra esseri umani e robot sarà la chiave per il progresso tecnologico. Il futuro è già qui, ed è fatto di AI e automazione.” La Collaborazione tra Nvidia e Disney: Unire AI e Intrattenimento Uno degli aspetti più interessanti dell’evoluzione della robotica è la collaborazione tra Nvidia e Disney Research. Il colosso dell’intrattenimento e il leader nell’AI stanno lavorando insieme per sviluppare nuove tecnologie di simulazione avanzata, con applicazioni che vanno oltre la semplice automazione industriale.

L’obiettivo principale della partnership è quello di creare robot con capacità espressive e di interazione avanzate, sfruttando il know-how di Disney nell’animazione e nella narrazione visiva. I personaggi animati, che fino a pochi anni fa esistevano solo sullo schermo, ora possono prendere vita in ambienti fisici grazie all’AI e alla robotica.



Questa collaborazione si concentra su diversi ambiti:

Robot con espressioni realistiche: Disney sta utilizzando le tecnologie di AI di Nvidia per sviluppare robot in grado di esprimere emozioni attraverso movimenti facciali naturali e reattivi.

Simulazioni di ambienti interattivi: Omniverse di Nvidia viene impiegato per creare scenari virtuali in cui testare robot umanoidi, rendendoli capaci di interagire con il pubblico nei parchi a tema e in altri contesti di intrattenimento.

Fisica e animazione in tempo reale: Nvidia sta mettendo a disposizione i suoi potenti motori fisici per migliorare la fluidità dei movimenti dei robot, garantendo un’animazione più realistica e naturale. “Immaginate di camminare in un parco Disney e interagire con un personaggio animato che non è solo una semplice proiezione, ma un vero robot che si muove e reagisce in tempo reale. Questa è la visione che stiamo portando avanti con Disney” , prospetta Jensen Huang L’impatto di questa collaborazione potrebbe essere enorme. Oltre ai parchi a tema, i robot avanzati sviluppati con Disney potrebbero trovare applicazione anche nel mondo del cinema, creando effetti speciali più realistici senza bisogno di CGI, o persino nel settore educativo, offrendo esperienze interattive ai bambini attraverso personaggi animati dotati di AI. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)