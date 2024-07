Jude Bellingham sulla copertina di EA SPORTS FC 25 e alle 18 il trailer di presentazione ufficiale

(Adnkronos) – EA SPORTS ha recentemente svelato che Jude Bellingham, stella del Real Madrid e della nazionale inglese, sarà il volto di EA SPORTS FC™ 25. Il lancio globale del gioco è atteso entro la fine dell’anno, promettendo di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio virtuale. I fan hanno la possibilità oggi di guardare il trailer che presenta a livello mondiale EA SPORTS FC™ 25 oggi alle 18:00 CEST,

disponibile su YouTube.

La scelta di Bellingham come atleta di copertina non è casuale. Si tratta del più giovane calciatore a ricevere questo onore, un riconoscimento che sottolinea non solo il suo impatto sul campo ma anche la sua popolarità crescente fuori dal rettangolo di gioco. La copertina della Standard Edition è stata realizzata durante un'iconica partita di El Clásico ad aprile, dove Bellingham ha celebrato con la sua esultanza "Belligol" dopo un gol decisivo. "Ho sempre giocato a questo videogame con mio fratello, e ho sempre pensato quanto sarebbe stato incredibile un giorno essere presente sulla copertina," ha dichiarato Jude Bellingham. "Ci sono stati così tanti giocatori memorabili sulla copertina nel corso degli anni, e sono emozionato di essere il giocatore inglese a cui è stato conferito di nuovo questo onore dal 2011. Sono veramente onorato di essere presente anche sulla copertina dell'Ultimate Edition con vere leggende del calcio del passato e del presente come Beckham, Bonmatí, Buffon e Zidane."