KASA, la nuova agenzia spaziale sudcoreana, svela piani ambiziosi per l’esplorazione spaziale e la cooperazione internazionale

(Adnkronos) – La Corea del Sud ha recentemente istituito la Korea Aerospace Administration (KASA), l’agenzia spaziale creata per diventare la “torre di controllo” delle attività spaziali nazionali. Annunciata il 27 maggio, KASA ha annunciato i suoi ambiziosi piani durante la 45ª Assemblea Scientifica del Comitato per la Ricerca Spaziale (COSPAR), che si è svolta pochi giorni fa. “Quest’anno segna una pietra miliare significativa nella storia dello sviluppo spaziale della Corea con l’istituzione di KASA,” ha detto Youngbin Yoon, amministratore di KASA, durante la cerimonia di apertura della conferenza. “Ci sono state attività spaziali in altri centri di ricerca e università del paese per decenni, ma non esisteva un’unica agenzia responsabile delle attività spaziali civili. In risposta all’opinione pubblica e riconoscendo la necessità di un’agenzia governativa dedicata, l’Amministrazione Aerospaziale della Corea, KASA, è stata ufficialmente istituita,” ha continuato Yoon. L’agenzia, ha affermato, “funge da torre di controllo per gli affari spaziali nazionali e la cooperazione internazionale,” con l’obiettivo di creare un’economia aerospaziale in Corea del Sud.

KASA mira a creare un’economia aerospaziale solida in Corea del Sud, concentrandosi su trasporto spaziale, satelliti, esplorazione e aviazione. Tra i suoi obiettivi a lungo termine, vi è l’invio di un lander robotico sulla luna entro il 2032 e un altro su Marte entro il 2045.

John Lee, vice amministratore di KASA con trent’anni di esperienza alla NASA, ha evidenziato che questi ambiziosi progetti saranno supportati da un aumento dei finanziamenti. Attualmente, l’investimento spaziale della Corea del Sud si aggira intorno a un trilione di won (720 milioni di dollari), ma i piani suggeriscono un incremento del 50% entro il 2027. Sono quattro le aree chiave su si concentrerà KASA:

Trasporto Spaziale: sviluppo del razzo Nuri (KSLV) e investire nella tecnologia dei veicoli di lancio riutilizzabili.

Satelliti: sviluppare satelliti con imaging ad altissima risoluzione e investire in comunicazioni ottiche e sistemi di navigazione regionali.

Esplorazione Spaziale: pianificazione missioni lunari e marziane e lanciare una navicella per osservare il sole dal punto Lagrange L4 Terra-Sole.

Cooperazione Internazionale: KASA sarà responsabile della politica spaziale della Corea del Sud, supervisionando le attività spaziali commerciali e promuovendo la cooperazione internazionale.