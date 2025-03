Kingdom Come: Deliverance II, in arrivo aggiornamenti e DLC gratuito

(Adnkronos) – Warhorse Studios e Deep Silver hanno annunciato il rilascio di tre aggiornamenti significativi per Kingdom Come: Deliverance II, mirati a migliorare l’esperienza di gioco e a rispondere alle esigenze della community. Gli aggiornamenti includono la patch 1.2, un DLC gratuito per la personalizzazione di Henry e il supporto ufficiale per le mod tramite Steam Workshop. La patch 1.2 rappresenta un aggiornamento sostanziale, frutto di cinque mesi di lavoro, che introduce oltre mille correzioni e miglioramenti. Le modifiche riguardano vari aspetti del gioco, tra cui il bilanciamento, il comportamento degli NPC, i miglioramenti ambientali e le regolazioni dell’equipaggiamento. L’aggiornamento include anche correzioni per la localizzazione, con traduzioni migliorate per il cinese (tradizionale e semplificato), un font coreano più chiaro e un doppiaggio francese rinnovato. Il primo di una serie di DLC gratuiti consente ai giocatori di personalizzare l’aspetto di Henry, modificando l’acconciatura e scegliendo tra diverse opzioni per il viso, dalla barba incolta a quella completamente rasata. Un nuovo taglio di capelli aumenta temporaneamente il carisma di Henry. Supporto ufficiale per le mod su Steam Workshop L’introduzione del supporto per le mod su Steam Workshop offre ai giocatori la possibilità di modificare oltre 300 elementi del gioco, dall’interfaccia utente alle meccaniche di combattimento, dagli elementi RPG al comportamento dell’intelligenza artificiale. Gli strumenti di modding, basati sull’esperienza acquisita con Kingdom Come: Deliverance, offrono una maggiore accessibilità e integrazione

Kingdom Come: Deliverance II disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X|S, nelle edizioni Standard, Gold e Collector’s, sequel dell’acclamato gioco di ruolo medievale sviluppato da Warhorse Studios, ha riscosso un notevole successo sin dal suo lancio. Il gioco ha venduto oltre un milione di copie nel primo giorno di disponibilità, raggiungendo un picco di 159.351 giocatori simultanei su Steam, superando di oltre 60.000 unità il record stabilito dal suo predecessore. Prima del suo rilascio, Kingdom Come: Deliverance II è stato premiato come “Miglior Gioco per PC” alla Gamescom 2024.

