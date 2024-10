Konami e FIFA annunciano una nuova collaborazione eSports a livello mondiale

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment, pilastro nei giochi di simulazione calcistica dal 1995 con oltre 800 milioni di vendite e download complessivi, e FIFA hanno recentemente annunciato, in una nota ufficiale, una collaborazione rivoluzionaria nel mondo degli eSports. Questo nuovo partenariato globale vedrà l’organizzazione di due edizioni della FIFAe World Cup, rispettivamente su console e dispositivi mobili. L’obiettivo principale è quello di incrementare l’interazione con la vasta comunità calcistica internazionale, offrendo ai giocatori l’opportunità di rappresentare le loro nazioni in palcoscenici esclusivamente dedicati. Le qualificazioni per la FIFAe World Cup™ prenderanno il via globalmente oggi 10 ottobre. Ogni torneo vedrà l’investitura di un Campione del Mondo FIFAe. Saranno 18 le nazioni rappresentate nella fase finale degli eventi. Le nazioni selezionate sono state scelte considerando vari fattori, quali il numero di giocatori attivi e i risultati storici nei rispettivi paesi. Tutti gli appassionati e i giocatori di eFootball sono incoraggiati a partecipare. Le federazioni che parteciperanno alla prima edizione della FIFAe World Cup con eFootball includono Argentina, Brasile, Costa Rica, Inghilterra, Francia, India, Indonesia, Giappone, Repubblica di Corea, Malesia, Marocco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Spagna, Thailandia e Turchia. L’Italia non è almomento tra le nazioni rappresentate. La competizione sarà suddivisa in tre segmenti principali. Dal 10 al 20 ottobre si svolgeranno i tre turni delle qualificazioni in-game. Seguiranno, dal 28 ottobre al 3 novembre, le fasi di candidatura nazionale nei 18 Paesi in gara. Infine, la fase finale della “FIFAe World Cup 2024™”, che si svolgerà offline verso la fine del 2024.

Koji Kobayashi, Senior Executive Officer, Konami Digital Entertainment, ha dichiarato: “Konami non ha mai smesso di accettare nuove sfide nello sviluppo della simulazione calcistica e degli eSports. Siamo entusiasti di poter contribuire alla promozione di eFootball attraverso questa collaborazione con la FIFAe. Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine alla FIFA per averci dato questa opportunità. Non vediamo l’ora che la FIFAe World Cup abbia inizio e di condividere tutto questo con i nostri giocatori”. “Siamo incredibilmente entusiasti di unire le forze con KONAMI. Questa collaborazione si allinea perfettamente con la nostra missione di promuovere il calcio a livello globale e di fornire una piattaforma ai giocatori per dare loro modo di mostrare le proprie abilità”

ha commentato Romy Gai, Chief Business Officer di FIFA. “Crediamo davvero in un ecosistema che permetta alle diverse community di partecipare alle competizioni FIFAe”. Informazioni più dettagliate possono essere trovate sul sito FIFA.GG e sulla piattaforma ufficiale di KONAMI. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)