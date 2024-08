La sfida Pokémon dell’anno: tutto pronto per i Campionati Mondiali 2024 a Honolulu

(Adnkronos) – L’appuntamento più importante per gli appassionati dei Pokémon sta arrivando. Dal 16 al 18 agosto 2024, l’Hawai‘i Convention Center di Honolulu ospiterà l’atteso Pokémon World Championships 2024. Durante questo evento globale, i migliori allenatori provenienti da tutto il mondo si sfideranno in intense competizioni di Pokémon Scarlatto e Violetto, GCC Pokémon, Pokémon GO e Pokémon UNITE. Per chi non potrà essere presente di persona, non c’è da preoccuparsi: l’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali Pokémon di Twitch e YouTube. Le trasmissioni in diretta offriranno non solo emozionanti cronache in tempo reale delle sfide, ma anche ricompense digitali esclusive per chi seguirà l’evento online. Durante i Campionati Mondiali, i fan potranno ottenere ricompense digitali uniche, tra cui carte rare e Pokémon speciali, semplicemente seguendo lo streaming su Twitch e YouTube. Inoltre, la colonna sonora ufficiale dei Campionati Mondiali Pokémon 2024, con brani pop dal sapore tropicale, sarà disponibile su Spotify, offrendo una colonna sonora perfetta per immergersi nell’atmosfera dell’evento. Il Pokémon Center temporaneo, situato al terzo piano dell’Hawai‘i Convention Center, sarà una tappa obbligata per tutti i visitatori, offrendo una vasta gamma di prodotti esclusivi, tra cui il peluche di Pikachu dei Mondiali 2024. Inoltre, tutti i fan potranno vivere l’esperienza unica della Trainer Town dei Mondiali Pokémon presso l’Hilton Hawaiian Village, un luogo perfetto per incontrare Pokémon, scattare foto ricordo e seguire lo streaming in compagnia di altri appassionati. Non perdere l’opportunità di essere parte di questo straordinario evento Pokémon! Per ulteriori dettagli e per restare aggiornato sulle ultime novità, visita il sito ufficiale Worlds.pokemon.com/it-it/. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)