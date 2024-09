Le nuove frontiere tecnologiche di Acer a Ifa 2024: intervista

(Adnkronos) – Durante Ifa 2024, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Massimiliano Rossi, Vicepresidente per l’Emea Pbu Acer, che ci ha offerto una panoramica delle più recenti innovazioni tecnologiche e delle strategie dell’azienda. Acer continua a spingere i limiti dell’innovazione con prodotti come lo Swift Go, ora dotato di architettura Qualcomm, e nuove soluzioni basate su Intel e Amd. Rossi ha anche approfondito l’approccio di Acer all’intelligenza artificiale e al gaming, settori in cui l’azienda sta ridefinendo le aspettative degli utenti. Non è mancato infine un focus sulla sostenibilità, un tema centrale per Acer, con ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni e utilizzo di energia rinnovabile.

Acer ha recentemente introdotto il primo Swift Go con architettura Qualcomm. Quali sono le caratteristiche di questo prodotto e delle novità che avete in serbo?

A giugno abbiamo annunciato il primo Swift Go con architettura Qualcomm, e con esso è arrivato anche Copilot Plus. Oggi siamo pronti ad aggiungere ulteriori prodotti, come una nuova versione del Qualcomm, una soluzione con 8 core. Inoltre, abbiamo appena lanciato un nuovo prodotto Intel, il CoreUlt di seconda generazione, chiamato Lunar Lake. Questo prodotto integra Copilot Plus, una funzione che Microsoft può abilitare grazie alle specifiche hardware. Abbiamo anche una soluzione AMD disponibile. A livello di formati, offriamo dispositivi con schermi da 14 pollici per Intel, 14,5 per Qualcomm, 14 per AMD, e un modello da 16 pollici per Qualcomm.

La durata della batteria sembra essere un punto chiave. Può darci qualche dettaglio?

Assolutamente. Una delle caratteristiche più sorprendenti è la durata della batteria, che supera le 20 ore. Questo è reso possibile grazie all’architettura avanzata non solo di Qualcomm ARM, ma anche di Intel e AMD. Non si tratta solo di una promessa: questa è una realtà concreta che stiamo osservando con l’uso reale dei prodotti.

Parlando di Swift, stiamo assistendo a un’evoluzione di tutta la linea. Ci puoi dire di più?

La nostra linea Swift rappresenta una vera trasformazione tecnologica. Questi prodotti offrono caratteristiche che prima erano impensabili. Abbiamo ridotto le dimensioni, lo spessore e il peso dei dispositivi, senza sacrificare le prestazioni. Ad esempio, l’efficienza energetica migliorata non solo permette una maggiore durata della batteria, ma produce anche meno calore, il che ci ha permesso di progettare dispositivi più sottili. Questo vale per tutti i nostri prodotti, molti dei quali pesano poco più di un chilo. Ad esempio il Travelmate Copilot Plus PC è uno dei primi dispositivi nella sua categoria sotto il chilo di peso, ed è pensato per il settore professionale. Ha una batteria che dura più di 20 ore e tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un prodotto di fascia alta.

Qual è il vostro approccio all’intelligenza artificiale nei prodotti professionali?

L’intelligenza artificiale è una componente chiave dei nostri prodotti, non solo nel settore consumer, ma anche in quello professionale e nell’educazione. Abbiamo già implementato soluzioni AI su Chromebook, con funzionalità che vengono continuamente aggiornate e migliorate. L’AI sta diventando trasversale, abbracciando sia Chrome OS che Windows, ed è fondamentale per migliorare l’esperienza utente in diversi contesti, dal lavoro all’apprendimento.

Parliamo del gaming. Quest’anno avete presentato delle novità interessanti. Cosa ci può dire a riguardo?

Il gaming è un settore in cui abbiamo sempre dimostrato una forte leadership tecnologica, soprattutto con i nostri brand Predator e Nitro. Quest’anno abbiamo continuato a sviluppare piattaforme sempre più sottili e potenti, cercando di intercettare segmenti di mercato diversi. Abbiamo introdotto prodotti dal design accattivante, come il Nitro bianco con schermo da 12 pollici. Cerchiamo sempre di superare l’ordinario e innovare, come dimostra il concept del controller che avete visto. Anche se non sappiamo ancora se diventerà un prodotto finito, rappresenta il nostro impegno continuo nel migliorare l’esperienza di gioco grazie anche ai feedback della nostra community.

Infine, uno dei temi più importanti per Acer è la sostenibilità. Come si inserisce questo concetto nella vostra strategia?

La sostenibilità è un concetto trasversale per noi. Non si tratta solo dei prodotti che creiamo, ma anche di come gestiamo l’azienda. Abbiamo obiettivi ambiziosi: vogliamo raggiungere l’azzeramento delle emissioni entro il 2050 e utilizzare il 100% di energia rinnovabile entro il 2035. Stiamo lavorando su vari fronti, e siamo convinti che l’innovazione e la sostenibilità possano andare di pari passo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)