L’evoluzione linguistica degli Italiani: cinese, smartphone e nuove frontiere

(Adnkronos) – In occasione della Giornata europea delle lingue, Samsung ha presentato i risultati del nuovo Trend Radar “Gli italiani e le lingue straniere”, che l’azienda ha realizzato insieme a Human Highway, istituto di ricerche di mercato specializzato nell’analisi dei cambiamenti nelle relazioni umane prodotti dalle tecnologie e dal digitale e che fotografano il rapporto degli Italiani con i nuovi trend digitali. La ricerca offre un’interessante panoramica sull’evoluzione del panorama linguistico italiano. L’inglese si conferma la lingua straniera più conosciuta, soprattutto tra i giovani: oltre l’80% della GenZ e dei Millennials dichiara di padroneggiarla, contro il 50% dei Boomer. Ancora più impressionante è il livello di padronanza: il 66% della GenZ che parla inglese si considera madrelingua o quasi. Lo spagnolo segue a ruota, con un picco del 33% tra la GenZ, mentre il francese, parlato da oltre il 35% del campione, è più diffuso tra i Boomers (45%), riflettendo un diverso contesto storico e culturale. La GenZ si distingue anche per la conoscenza di lingue emergenti come il cinese (5%) e il coreano (4%), segno di una maggiore apertura verso nuove culture e trend globali. Se la scuola rimane il luogo principale di apprendimento, la GenZ si dimostra più incline a utilizzare canali extrascolastici e digitali, come corsi online, podcast e social network. L’inglese, in particolare, si apprende sempre più attraverso hobby e tempo libero: musica, film, serie TV, viaggi e interazioni con persone anglofone sono le modalità preferite. Lo smartphone si rivela un prezioso alleato per la comunicazione interculturale: quasi un italiano su due (47%) lo utilizza per comunicare in Paesi di cui non conosce la lingua, soprattutto grazie alla traduzione simultanea. Servizi online di traduzione, social network, siti didattici, app e persino gaming e intelligenza artificiale sono strumenti sempre più utilizzati per apprendere l’inglese, a dimostrazione di come la tecnologia stia plasmando nuovi metodi di apprendimento linguistico. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)