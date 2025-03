Lo “Smart Sky” di Hong Kong, primi progetti pilota per la Low Altitude Economy

(Adnkronos) – La Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (HKSAR) ha annunciato la prima serie di progetti pilota nell’ambito della Low-Altitude Economy (LAE), un settore emergente che promette di rivoluzionare la gestione urbana e l’efficienza aziendale attraverso l’uso di tecnologie innovative. A riportarlo è l’agenzia stampa cinese Xinhua che specifica come l’iniziativa miri a iniettare nuova vitalità nell’economia locale, trasformando lo spazio aereo a bassa quota in un’area di sviluppo strategico. Durante la cerimonia di lancio, il Chief Executive della HKSAR, John Lee, ha sottolineato l’importanza della LAE come settore strategico emergente per il Paese, nonché come un’opportunità per sviluppare nuove forze produttive di qualità. Secondo Lee, questa iniziativa contribuirà a rafforzare la gestione della città, migliorare l’efficienza operativa delle imprese e offrire nuove soluzioni per una vita urbana più intelligente. La Low-Altitude Economy rappresenta un nuovo paradigma per la crescita economica e tecnologica di Hong Kong. Attraverso l’implementazione progressiva di questi progetti pilota, la città punta a diventare un hub internazionale per lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie a bassa quota. Lee ha dichiarato che il governo della HKSAR intende sfruttare il potenziale della LAE attraverso la collaborazione tra istituti di ricerca e aziende, garantendo al contempo un’implementazione sicura e sostenibile. Questo approccio posizionerà Hong Kong come una delle prime città a esplorare il concetto di “smart sky”, un ecosistema avanzato per la gestione dello spazio aereo urbano.

Il governo ha ricevuto proposte da 72 candidati, e dopo un’accurata revisione da parte del Working Group on Developing LAE, sono stati selezionati 38 progetti per la fase iniziale. Questi coprono una vasta gamma di applicazioni, tra cui:

Emergenza e soccorso: utilizzo di droni e tecnologie avanzate per operazioni di ricerca e salvataggio.

Logistica e distribuzione: soluzioni per la consegna di merci e servizi aerei a bassa quota.

Ispezione e manutenzione della sicurezza: monitoraggio infrastrutturale e controllo qualità.

Sorveglianza e sicurezza: utilizzo di tecnologie avanzate per la gestione della sicurezza urbana.

Sviluppo di infrastrutture a bassa quota: creazione di ecosistemi integrati per la gestione del traffico aereo urbano.

I primi progetti entreranno in fase di sperimentazione a partire da aprile, con una durata iniziale di sei mesi. Durante questo periodo, verranno raccolti dati fondamentali per affinare il modello regolamentare e garantire una transizione fluida verso un utilizzo su larga scala. La regolamentazione della Low-Altitude Economy rappresenta una sfida cruciale per il governo di Hong Kong. Per questo motivo, Lee ha incluso nella sua policy address del 2024 la creazione del Working Group on Developing Low-Altitude Economy, incaricato di: Definire strategie di sviluppo, coordinare piani d'azione interdipartimentali, redigere regolamenti specifici per il settore, progettare la struttura istituzionale necessaria per la gestione della LAE. Queste misure garantiranno un'integrazione armoniosa della Low-Altitude Economy all'interno del tessuto urbano, promuovendo al contempo l'innovazione tecnologica e la crescita economica sostenibile.