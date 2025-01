Mercedes, con l’IA di Google Clud risposte più ‘reali’ da assistente virtuale

(Adnkronos) – Mercedes-Benz e Google Cloud hanno annunciato il potenziamento della loro partnership strategica per introdurre nuove capacità di dialogo per l’assistente virtuale MBUX, basato sulle soluzioni di intelligenza artificiale di Google sviluppate per il settore automobilistico. Realizzato utilizzando Gemini su Vertex AI, l’operatore AI di Google Cloud è appositamente ottimizzato per il settore automobilistico e può fare riferimento alle informazioni di Google Maps Platform per offrire agli utenti risposte più dettagliate e personalizzate su navigazione, punti di interesse e altro ancora. Grazie a una esperienza di ricerca e navigazione migliorata, gli utenti possono conversare in modo naturale con l’assistente virtuale Mbux e ottenere risposte a domande come: “Potresti guidarmi al ristorante raffinato più vicino per un’esperienza culinaria unica?”. Gli utenti possono anche porre domande di follow-up, come: “Il ristorante ha buone recensioni?” o “Qual è il piatto forte dello chef?” e l’assistente virtuale Mbux può rispondere con informazioni accurate e aggiornate e visualizzare i dettagli di navigazione tramite l’interfaccia nativa del veicolo. La nuova esperienza sarà disponibile nell’assistente virtuale Mbux, con la nuova serie CLA di Mercedes-Benz nel corso del 2025. L’annuncio coincide con i festeggiamenti per i 30 anni di attività di Mbrdna, Mercedes-Benz Research & Development North America, il polo di ricerca e sviluppo del gruppo tedesco con sede nella Silicon Valley. La storia del Mercedes-Benz Research & Development North America è una storia di primati nel settore: la prima casa automobilistica a fornire una navigazione musicale completa per iPod, il primo produttore automobilistico premium tedesco a portare il sistema di infotainment “CarPlay” di Apple basato su iPhone nelle auto, la prima casa automobilistica negli Stati Uniti a lanciare la funzionalità “Send-to-Car” di Google in un veicolo e, più recentemente, la prima ad integrare ChatGPT in modelli Mercedes-Benz selezionati tramite Mbux. “L’innovazione – ha sottolineato il numero uno del gruppo Ola Källenius – è al centro del nostro DNA. Da 30 anni Mbrdna svolge un ruolo fondamentale nel combinare le tecnologie più innovative con l’eccellenza ingegneristica Mercedes-Benz. Tra l’altro, è grazie al loro costante impegno che siamo pronti per il 2025 e per gli anni a venire. E a dimostrarlo ci sono la CLA e l’MB.OS proprio dietro l’angolo”. Oggi MBRDNA svolge un ruolo fondamentale nel consolidare la leadership tecnologica di Mercedes-Benz, in particolare nei settori della guida autonoma, dell’esperienza AI, dell’e-drive e del design esterno avanzato. L’innovativa struttura dell’MBRDNA si estende su sei sedi strategiche in tutto il Nord America – da Ann Arbor e Farmington Hills, Michigan, a Seattle, Washington, e in tutta la California a Sunnyvale, Long Beach e Carlsbad – dove sono al lavoro più di 600 ‘visionari’. Nel corso dei suoi 30 anni di attività, l’MBRDNA ha acquisito un ampio portafoglio di tecnologie all’avanguardia culminate in quasi 100 brevetti statunitensi assegnati a Mercedes-Benz, compresi quelli ora detenuti da Daimler Trucks North America. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)