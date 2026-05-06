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Meta sviluppa un’IA autonoma per lo shopping su Instagram

Tecnologia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Meta entra con decisione nel settore degli agenti di intelligenza artificiale sviluppando Hatch, un progetto interno mirato a creare un sistema in grado di operare autonomamente per conto dell’utente. A differenza dei chatbot tradizionali che si limitano a generare testo o rispondere a quesiti, questa nuova tecnologia punta a eseguire compiti complessi e navigare nei sistemi digitali senza una supervisione costante. La strategia di Mark Zuckerberg sembra orientata a trasformare le interazioni sulle proprie piattaforme in processi proattivi, dove l’intelligenza artificiale assume il ruolo di un assistente digitale con reale capacità decisionale. 

In un mercato sempre più affollato dalla presenza di attori come OpenAI, Google e Anthropic, la società di Menlo Park punta sulla forza della propria distribuzione capillare. Il vantaggio competitivo di Hatch risiede infatti nell’integrazione nativa all’interno di un ecosistema che comprende WhatsApp, Instagram e Facebook, realtà che già ospitano miliardi di utenti attivi. Questa posizione privilegiata permette a Meta di bypassare la necessità di creare nuove abitudini di consumo, inserendo l’agente IA direttamente negli strumenti di comunicazione quotidiana e sfruttando la famiglia di modelli LLaMA per garantire una base tecnica solida e già collaudata internamente. 

Parallelamente, Instagram si prepara a integrare strumenti di shopping dotati di capacità agentiche per automatizzare l’intero percorso d’acquisto, dalla scoperta del prodotto al pagamento finale. Il sistema è progettato per gestire la ricerca, rispondere ai dubbi dei consumatori e semplificare le transazioni senza che l’utente debba mai abbandonare l’interfaccia dell’applicazione. Questa evoluzione punta a chiudere il cerchio tra ispirazione e conversione, trasformando il social network in un ambiente commerciale autonomo dove l’intelligenza artificiale agisce come intermediario intelligente tra i brand e il pubblico di riferimento. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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