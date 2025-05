MolFest 2025: Molfetta celebra la Cultura Pop all’insegna della Libertà

(Adnkronos) – Molfetta (BA) si prepara ad accogliere la nuova edizione di MolFest, il festival della Cultura Pop, in programma per il 27, 28 e 29 giugno 2025. L’evento, promosso dal Comune di Molfetta e organizzato da LEG Live Emotion Group, pone al centro il tema della “Libertà”, intesa come espressione individuale nel rispetto collettivo. Dopo il successo della prima edizione, MolFest 2025 si propone di ampliare ulteriormente la propria portata, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e variegato. Una delle caratteristiche distintive del festival è la forte partecipazione delle associazioni del territorio e delle scuole di ogni ordine e grado. La collaborazione con gli esercenti locali e l’attenzione alla “Hero Zone”, dedicata a coloro che si impegnano per il bene comune, sottolineano lo spirito di un evento “pensato dalla città per la città”. MolFest si configura come uno spazio inclusivo, dove la comunità si unisce all’insegna della cultura pop.

Il manifesto ufficiale è firmato dall’illustratore di fama internazionale Paolo Barbieri, che ha collaborato con autori quali George R. R. Martin e Umberto Eco. L’inaugurazione del festival è prevista per il 27 giugno alle ore 18:00 con l’apertura della mostra del maestro Barbieri presso il Museo – Pinacoteca del Seminario Vescovile. Tra gli ospiti d’onore si annovera anche il maestro Maurizio Manzieri, figura di spicco nel panorama dell’illustrazione mondiale. Il programma del festival include numerosi ospiti di rilievo, tra cui Giorgio Vanni e I Figli di Goku con Special Guest Ammiraglio Max, gli Oliver Onions con gli ANIMEniacs Corp, il rapper e cantautore Dargen D’Amico, e il comico Ubaldo Pantani. Inoltre, sono attesi i maestri dell’animazione Katsumi Ono e Gen Sato, provenienti dal Giappone. Renato Novara, noto per aver prestato la voce a Tsubasa Ozora in “Captain Tsubasa – Junior Youth Arc”, sarà anch’esso presente.

MolFest dedica ampio spazio anche ai Board Games, ospitando Play – Festival del Gioco, e all’universo videoludico, grazie alla collaborazione con brand quali Riot Games, Qlash, PG Esports e ProGaming Italia. L’Artist Alley, curata da Zeth Castle, offrirà uno spazio dedicato all’arte, al fumetto e all’illustrazione, con la partecipazione di numerosi artisti. La Movie Zone proporrà talk e incontri incentrati sulle interconnessioni tra cinema, serie TV, videogiochi, fumetti e anime. Comics&Science, collana di CNR Edizioni, presenterà il format interattivo Freestory, con la partecipazione di Gabriele Peddes e Walter Leoni.

Tra le novità di questa edizione si segnalano l’area dei Cantieri Navali, con attività ispirate ai film di Bud Spencer e Terence Hill, e l’Ospedaletto dei Crociati, dedicato alla Magic Coast. Non mancheranno le Associazioni Cosplay, con sfilate e il tradizionale Cosplay Contest. Il festival accoglierà anche le ultime tendenze dell’universo K-Pop, grazie alla partecipazione di KST Show Time. Radio Norba sarà il Main Media Partner ufficiale dell’evento. MolFest ospiterà inoltre importanti firme del giornalismo italiano, tra cui Sergio De Nicola, Maurizio Di Fazio, Fabrizio Basso e Attilio Romita.

Il commento dell’Amministrazione Comunale: “Ormai ci siamo. Il Molfest sta tornando. E con lui tornano i sorrisi, le mani alzate al cielo, i colori che invadono le strade, la musica che unisce, le parole che raccontano storie, culture, sogni. Ci prepariamo a vivere una nuova, attesissima edizione del festival della cultura pop e dell’inclusione, un evento che non è solo spettacolo, ma è incontro, condivisione, libertà. Molfetta si fa palcoscenico di emozioni. Le vie della città si aprono per accogliere tutti: chi arriva da vicino, chi da lontano, chi viene per curiosità e chi perché sa già che, al Molfest, si respira qualcosa di unico. È la magia di una comunità che si ritrova e si riconosce, nella diversità, nella creatività, nell’abbraccio collettivo dell’arte e dell’umanità. L’anno scorso eravamo in 70mila. Settantamila cuori che hanno battuto insieme per giorni indimenticabili. Quest’anno, tutto ci dice che saremo ancora di più. Perché quando qualcosa nasce dal desiderio sincero di unire e far sentire tutti parte dello stesso sogno, cresce, si moltiplica, travolge. Questa nuova edizione sarà ancora più imponente, ancora più divertente, ancora più coinvolgente. Un vortice di eventi, performance, incontri, suoni e visioni che ci sorprenderanno, ci faranno riflettere, ridere, emozionare. Perché Molfest non è solo un festival, è un’esperienza da vivere con ogni Radio Partner Ufficiale Radio Norba MolFest è un festival del circuito C.F.C. senso, con ogni parte di sé. E allora ci vediamo dove l’energia è contagiosa e l’entusiasmo diventa casa: al Molfest”. ”

La costruzione di un festival come MolFest è per noi molto più di un progetto: è un rituale collettivo, un viaggio corale che ci ricorda quanto sia potente l’unione di visioni, competenze, sogni

“, raccontano Tania Ferri, Elisabetta De Luca e Sandro Giacomelli, soci fondatori di LEG, e proseguono: “È un momento in cui l’energia creativa si sprigiona, le idee si incontrano e si trasformano in esperienze capaci di accendere emozioni autentiche. MolFest non è solo pianificazione e logistica: è un atto d’amore verso il territorio, è passione che si fa concreta, è cultura che si intreccia con la vita delle persone. Dietro ogni scelta, ogni incontro, ogni dettaglio, c’è una comunità che lavora con dedizione e spirito condiviso. Ci siamo noi, certo, ma ci sono soprattutto le tantissime associazioni, i cittadini, gli artisti, i volontari, che con generosità e talento hanno deciso di esserci. È una rete viva, che respira con la città e per la città, unita dal desiderio di valorizzarne le potenzialità, di darle voce attraverso il linguaggio dell’arte, della musica, dell’innovazione e della cultura pop. MolFest è il calore del sole che ci tiene uniti, è lo sguardo verso il mare, vasto e aperto, che ci ispira a sognare in grande e a costruire insieme un evento di tutti. È un modo per restituire alla città ciò che ogni giorno ci regala: bellezza, accoglienza, creatività. A tutte le persone che stanno condividendo con noi questo cammino, va il nostro più sincero grazie, alle Associazioni, alle scuole, al gruppo di lavoro C.F.C. e LEG, all’Amministrazione Comunale e all’Amministrazione Regionale, agli artisti, ai partner, alla città che ci accoglie. Insieme stiamo dando forma a qualcosa di speciale: un festival che vuole sorprendere, coinvolgere, emozionare. Un festival che nasce dal cuore e parla al cuore”.

Con grande soddisfazione, il Direttore Artistico Gianluca Del Carlo riferisce che: “Molti mi indicano come l’ideatore di Molfest, ma la verità è che io stesso mi ci sono trovato dentro, quasi rapito dal suo spirito. Ho ascoltato le antiche pietre di Molfetta sussurrare storie di mare, di genti e di una magia che fiorisce una volta l’anno: Molfest. Non è una semplice fiera, non un torneo: è l’intreccio vivo delle anime della città, un arazzo vibrante di tradizioni, saperi e sogni condivisi. Si narra che il cuore di Molfest nasca dall’incontro di spiriti affini, un evento alchemico dove, come due essenze preziose, questi si mescolano, sprigionando una scintilla di novità che trasforma e arricchisce entrambi. Questa è la vera anima della festa: un portale aperto a ogni molfettese e a chiunque voglia unirsi, per immergersi in giorni di pura condivisione e gioia. E così, come antichi maestri calafati plasmano con cura la nave per il viaggio, noi artefici di questa magia tessiamo l’ordito e la trama di Molfest, Radio Partner Ufficiale Radio Norba MolFest è un festival del circuito C.F.C. animati dal desiderio di festeggiare con gli amici di sempre e con i nuovi compagni di viaggio. Nel cuore pulsante del festival sorge la ‘Hero Zone’: non guerrieri in armatura, ma coloro che con nobiltà d’animo e silenzioso coraggio dedicano la vita al bene comune. Le loro storie si intrecciano, creando un legame invisibile ma forte, un filo dorato che unisce la nostra comunità. La leggenda narra che, come una melodia incantata nella notte stellata, la festa esploda in musica, in incontri fugaci ma profondi, in attività uniche che danzano nell’aria. Per tre giorni, la gioia sarà la nostra guida, un sentimento magico che speriamo avvolga ogni cuore, trasformando l’ordinario in un sogno ad occhi aperti. Se non ci credete, venite a trovarci. Ci troverete lì, uniti dalla voglia di raccontare una storia che profuma di casa, di semplicità, una storia che sa di pane e marmellata”.

MolFest 2025 si espande su una superficie di 145.000 mq, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e al coinvolgimento delle associazioni locali. La Sala dei Templari ospiterà l’area ESPORT, in collaborazione con Riot Games e Qlash, con tornei e postazioni di gioco. Le numerose associazioni e realtà territoriali daranno vita a un programma ricco di iniziative legate a inclusione, benessere, intrattenimento, arte, sport, musica, gioco e teatro. Gli esercenti locali parteciperanno attivamente all’evento, tematizzando le proprie attività. L’edizione 2025 promette di essere ancora più coinvolgente, con un’area espositori ampliata, un’Area Games rinnovata con la partecipazione di Play – Festival del Gioco, e nuove iniziative dedicate al gioco da tavolo. L’Artist Alley, allestita presso la Banchina San Domenico, ospiterà artisti pugliesi e provenienti da altre regioni d’Italia. La Movie Zone esplorerà le interconnessioni tra i diversi media della cultura pop, con la partecipazione di numerosi ospiti. Comics&Science presenterà il format Freestory, celebrando il connubio tra scienza e fumetto. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)