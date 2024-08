Natlan, la nuova frontiera di Genshin Impact: un viaggio nel cuore di Teyvat

(Adnkronos) – Hoyoverse, con una nota ufficiale, ha annunciato il lancio della versione 5.0 di Genshin Impact. La nuova versione prevede l’introduzione di Natlan, una nazione ricca di cultura, mitologia e paesaggi mozzafiato, dimora dei leggendari Saurici, draghi che offrono ai giocatori abilità uniche di esplorazione e combattimento. Tra Draghi e Tribù Guerriere, Natlan offrirà, nelle intenzioni degli sviluppatori, una narrativa coinvolgente e un gameplay rinnovato grazie alle sue tre tribù principali: i Figli degli Echi, i Discendenti delle Vette e il Popolo delle Sorgenti. Ogni tribù porta con sé storie uniche e sfide intriganti, arricchendo l’esperienza di gioco. I giocatori possono immergersi completamente in queste nuove dinamiche sin dall’inizio del gioco, con accesso alla mappa e alla missione dell’Archon di Natlan dopo aver raggiunto il grado avventura 28. L’elemento più rivoluzionario di questo aggiornamento è la possibilità di trasformarsi nei Saurici di Natlan, ciascuno con abilità distinte: i Tepetlisauri scavano tunnel e si arrampicano, gli Yumkasauri si elevano a mezz’aria, e i Koholasauri esplorano ambienti acquatici e il misterioso Flogisto liquido. Queste nuove modalità di esplorazione permettono ai giocatori di superare ostacoli e accedere a luoghi altrimenti irraggiungibili.

La versione 5.0 celebra anche il quarto anniversario di Genshin Impact con generose ricompense, eventi e ottimizzazioni di sistema, garantendo che i veterani e i nuovi giocatori trovino sempre qualcosa di nuovo ed eccitante. Disponibile su diverse piattaforme, inclusi PlayStation®, PC, Android e iOS, Genshin Impact continua a supportare la cross-progression e la modalità cooperativa, permettendo ai giocatori di godere delle avventure di Teyvat senza restrizioni. Con classificazioni che variano dalla T for Teen alla 12+, il gioco rimane accessibile a un vasto pubblico, promettendo continue evoluzioni e aggiornamenti per arricchire l'esperienza di gioco.