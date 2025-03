Netflix e videogiochi per smartphone, cambia la strategia

(Adnkronos) – È stata confermata l’uscita da Netflix di Mike Verdu, precedentemente responsabile della divisione gaming dell’azienda. La notizia, verificata da un portavoce della compagnia, segna la conclusione di un capitolo significativo nell’evoluzione della piattaforma di streaming verso il settore dei videogiochi. Verdu era entrato a far parte di Netflix nel 2021 con l’incarico di avviare e dirigere l’offerta videoludica. Sotto la sua guida, l’azienda ha intrapreso un percorso ambizioso, caratterizzato dal rilascio di numerosi titoli per dispositivi mobili, disponibili per gli abbonati, e dalla costituzione di una struttura di sviluppo interna attraverso acquisizioni e nuove iniziative. Nonostante l’impegno di Netflix nel settore gaming prosegua, il coinvolgimento di Verdu aveva subito una progressiva riduzione. Un primo cambio di direzione si è verificato nel luglio 2023, quando Alain Tascan, figura di spicco con esperienze pregresse in Epic Games, EA e Ubisoft, è stato nominato a capo della divisione. Inizialmente, Verdu non ha lasciato l’azienda con l’arrivo del suo successore. Infatti, quattro mesi fa, aveva assunto un nuovo ruolo come Vicepresidente per l’Intelligenza Artificiale Generativa applicata ai videogiochi all’interno di Netflix. La situazione attuale di tale posizione rimane non definita. L’operatività di Netflix nel gaming ha subito trasformazioni rilevanti dall’arrivo di Tascan. Nell’autunno scorso, è stato chiuso Team Blue, studio interno responsabile dello sviluppo del primo titolo “AAA” dell’azienda. Inoltre, sono state cancellate diverse uscite di giochi precedentemente annunciate. Si segnala anche la partenza di Leanne Loombe, figura chiave nel team di Verdu, responsabile delle relazioni con sviluppatori esterni, che ha lasciato Netflix a gennaio per Annapurna. La dirigenza di Netflix continua a ribadire l’importanza dei piani aziendali nel settore gaming durante le comunicazioni periodiche con gli investitori, accennando a un maggiore interesse verso i giochi multiplayer in locale e verso titoli collegati alle serie televisive della piattaforma. In linea con quest’ultima strategia, a dicembre è stato pubblicato un videogioco ispirato alla serie “Squid Game”, reso disponibile anche a utenti non abbonati. Netflix ha confermato la propria presenza alla prossima Game Developers Conference di San Francisco, che inizierà il 17 marzo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)