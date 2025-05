Netflix si rifà il look su smart Tv, ecco i cambiamenti

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato l’avvio del rilascio globale di un’importante revisione dell’interfaccia utente della propria app per televisori, che sarà implementata progressivamente nel corso delle prossime settimane e mesi. L’obiettivo è migliorare la fruizione dei contenuti e rispecchiare in modo più efficace l’ampiezza dell’offerta disponibile. Secondo quanto comunicato da Eunice Kim, Chief Product Officer della piattaforma, la nuova homepage per TV è stata progettata per essere più semplice da navigare, più intuitiva e maggiormente orientata ad aiutare gli utenti a scoprire contenuti pertinenti ai propri gusti. La riorganizzazione dell’interfaccia intende facilitare l’accesso a film, serie, eventi in diretta e giochi disponibili sulla piattaforma. Tra le principali novità introdotte, spicca un banner centrale di grandi dimensioni, pensato per suggerire contenuti in primo piano. Scorrendo verso il basso, l’utente potrà esplorare diverse raccolte personalizzate come “La tua prossima serie”, “I consigli del giorno” o “Solo su Netflix”. Ogni contenuto potrà essere accompagnato da etichette descrittive come “Aggiunto di recente” o “Vincitore di Emmy”, pensate per fornire indicazioni rapide sul valore o la novità del titolo proposto. Un’altra modifica riguarda la riorganizzazione dei collegamenti rapidi, che passano dalla barra laterale sinistra alla parte superiore dello schermo, in linea con l’intento di rendere l’interfaccia più ordinata e funzionale. La nuova versione dell’app è stata progettata non solo per migliorare l’esperienza attuale, ma anche per offrire maggiore flessibilità in vista di futuri sviluppi. Tra questi, un potenziamento dell’integrazione di contenuti live e videogiochi trasmessi direttamente sulla TV, due ambiti su cui Netflix sta investendo attivamente. Il design aggiornato è il risultato di una fase di test avviata nel 2023. Un altro elemento innovativo riguarda l’introduzione di “raccomandazioni intelligenti”, una funzione che sfrutta in modo più ampio i segnali comportamentali degli utenti, come la visione di trailer o le ricerche effettuate, per personalizzare dinamicamente la homepage. Come illustrato da Elizabeth Stone, Chief Technology Officer di Netflix, se un utente cerca commedie romantiche e attori specifici, l’algoritmo sarà in grado di adattare con discrezione i contenuti proposti in base a tali preferenze. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)