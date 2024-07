Niantic e MrBeast annunciano una collaborazione per Monster Hunter Now

(Adnkronos) – Niantic, la software-house californiana leader nello sviluppo di tecnologie AR, ha annunciato in una nota la collaborazione con MrBeast (Jimmy Donaldson), il più grande creatore di contenuti su YouTube, per un’estate epica a caccia di mostri con Monster Hunter Now. Dal 27 luglio, i giocatori potranno ottenere

un’arma esclusiva, un outfit e uno speciale gruppo di missioni ispirato a MrBeast, noto filantropo e creatore digitale. “Monster Hunter Now è fantastico perché incoraggia le persone a uscire, esplorare e fare attività fisica,” commenta MrBeast. “Lavorare con Niantic è stato eccezionale: mi piace che Niantic collabori con i creator e si fidi di noi per sapere come raggiungere il proprio pubblico.” Niantic rilascerà inoltre un aggiornamento per Monster Hunter Now che espanderà la portata del gioco a livello globale grazie alla nuova funzione Dimensional Link. Questo aggiornamento renderà ancora più semplice per i giocatori godersi il gioco mobile nella realtà aumentata insieme ad altri fan di Monster Hunter da tutto il mondo. Per celebrare l’aggiornamento, Niantic ha inoltre lanciato un live-action trailer che invita i giocatori a “Cacciare Ovunque”. “Non può esserci momento migliore per iniziare a giocare a Monster Hunter Now, sia che tu sia un fan di lunga data del franchise Monster Hunter o che tu sia nuovo alla serie,” dichiara Archit Bhargava, Senior Director of Product Marketing di Niantic. “Con oltre 15 milioni di download a livello globale, sappiamo che la nostra comunità sta apprezzando l’opportunità di cacciare mostri ovunque ci si trovi e mentre si passeggia. Siamo entusiasti che quegli stessi giocatori invitino i loro amici a unirsi alla caccia con utenti da tutto il mondo, che siano a San Francisco, New York, Londra, Berlino, Seul o Tokyo.” Il lancio globale del nuovo aggiornamento di Monster Hunter Now inizia oggi, e l’app può essere scaricata sia su App Store che su Google Play. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)