Nintendo Direct – 40 minuti dedicati ai nuovi giochi in uscita su Switch

(Adnkronos) – È in arrivo un nuovo, attesissimo Nintendo Direct che promette di svelare i titoli in arrivo per Nintendo Switch nella seconda metà del 2024. La presentazione, della durata di circa 40 minuti, si concentrerà esclusivamente sui giochi destinati alla console che fino ad oggi ha venduto 141 milioni di unità in tutto il mondo. La durata stessa dell'evento, 40 minuti, suggerisce che Nintendo abbia molti annunci importanti da fare, coprendo un'ampia gamma di generi e titoli che arricchiranno l'esperienza di gioco dei possessori di Switch nei prossimi mesi. Da giochi d'azione a puzzle games, passando per avventure narrative e molto altro, le aspettative sono indirizzate verso una line-up variegata e appassionante. Importante sottolineare che, nonostante le continue voci e le speculazioni che circolano nell'ambiente, questa presentazione non includerà informazioni su un eventuale nuovo modello di Nintendo Switch. Il colosso giapponese ha deciso di presentare la sua console next-gen soltanto nel corso del 2025. Nintendo ha chiaramente deciso di concentrarsi sul rafforzamento del catalogo di giochi per l'attuale generazione della sua console, confermando l'impegno verso i milioni di utenti che hanno scelto Switch per le loro esperienze videoludiche. Non mancheranno aggiornamenti su giochi già annunciati, mentre alcuni insider suggeriscono che potrebbero esserci anche annunci di collaborazioni inaspettate e progetti speciali che sfrutteranno la versatilità unica di Switch. Sarà possibile seguire la diretta sul sito di Nintendo Direct o sul canale YouTube di Nintendo Italia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)