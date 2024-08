Nintendo fa il pieno di novità con un doppio evento: Indie World e Partner Showcase

(Adnkronos) – Nintendo ha annunciato oltre 45 giochi per Switch con due presentazioni consecutive: l’Indie World e il Nintendo Direct: Partner Showcase. Questa doppia dose di annunci ha svelato un’ondata di titoli provenienti da editori e sviluppatori terzi, pronti a sbarcare su Nintendo Switch nell’inverno 2024 e oltre. L’Indie World ha aperto le danze con una serie di aggiornamenti e rivelazioni. Tra i protagonisti, Pizza Tower, un’avventura platform 2D frenetica disponibile da subito, e Balatro: Friends of Jimbo, un aggiornamento gratuito per il celebre gioco di costruzione di mazzi a tema poker, anch’esso già disponibile. Inoltre, è stato annunciato Coffee Talk Tokyo, un nuovo capitolo della serie Coffee Talk, in arrivo su Nintendo Switch nel 2025. Subito dopo, il Nintendo Direct: Partner Showcase ha acceso i riflettori sul lancio dell’acclamato Yakuza Kiwami, remake del primo Like A Dragon, che approderà su Nintendo Switch il 24 ottobre. La presentazione ha riservato ampio spazio anche ad altri titoli di rilievo, tra cui Tetris Forever, una celebrazione dell’iconica serie di Tetris prevista per il 2024; Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, pronto a far sudare i giocatori dal 5 dicembre; MySims: Bundle Relax, una nuova raccolta di giochi dell’adorabile serie di simulazione di vita in arrivo il 19 novembre; Sid Meier’s Civilization VII, che permetterà di riscrivere la storia su Nintendo Switch a partire dall’11 febbraio 2025, e molti altri ancora. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)