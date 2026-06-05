20.3 C
Firenze
venerdì 5 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nintendo lancia una nuova Switch 2 solo per l’Europa

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il corso della tecnologia portatile si appresta a subire un’inversione di marcia guidata dalle normative europee, e Nintendo sembra intenzionata a non farsi trovare impreparata. L’azienda giapponese ha confermato sul proprio sito ufficiale la pianificazione di modifiche strutturali per l’hardware di Switch 2 destinato ai mercati dell’Unione Europea, consentendo agli utenti di rimuovere e sostituire la batteria in modo decisamente più agevole rispetto agli standard attuali. La decisione risponde direttamente a un nuovo regolamento UE che entrerà in vigore il 18 febbraio 2027, il quale impone che una vasta gamma di dispositivi elettronici personali, incluse le console da gioco portatili, sia progettata per facilitare la manutenzione autonoma da parte dei consumatori. 

Al momento, l’esatto funzionamento del nuovo meccanismo non è stato dettagliato e le procedure di smontaggio per l’hardware attuale rimangono complesse e articolate. I futuri modelli conformi alla legge europea si distingueranno per la presenza della sigla identificativa OSM sulla confezione, separandoli chiaramente dalle prime versioni contrassegnate dal codice BEE nei registri della Federal Communications Commission. Non è ancora chiaro se questa revisione strutturale verrà estesa anche ai mercati extra-europei o se coinvolgerà i controller della console, ma il passo compiuto da Nintendo segna una svolta concreta verso l’era del diritto alla riparazione. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
20.3 ° C
21.3 °
18.2 °
81 %
1.8kmh
100 %
Ven
24 °
Sab
27 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2130)ultimora (1134)ImmediaPress (287)Video Adnkronos (285)lavoro (88)sport (85)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati