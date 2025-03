Nintendo PlayStation: prima immagine di un prototipo della console

(Adnkronos) – Nel panorama del collezionismo videoludico, alcuni oggetti trascendono il valore monetario per assurgere allo status di veri e propri tesori. Uno di questi è indubbiamente il prototipo di Nintendo PlayStation, frutto di una collaborazione tra Sony e Nintendo per realizzare il lettore CD del Super NES, poi naufragata, è che è diventata anni dopo la PlayStation che tutti conosciamo oggi. Recenti notizie hanno riportato l’attenzione su questo pezzo unico: un esemplare, che si credeva fosse l’ultimo esistente, è stato venduto all’asta per una cifra considerevole (300.000 dollari). Tuttavia, un altro rarissimo esemplare è stato fotografato e mostrato sui social da un collezionista che ha avuto la fortuna di incontrare un personaggio chiave della storia di PlayStation. È l’ex CEO di Sony Computer Entertainment a possedere un’unità nella sua collezione privata. La figura chiave in questione è Ken Kutaragi, figura di spicco nello sviluppo della PlayStation originale. Questo ritrovamento aggiunge un nuovo capitolo alla storia di questo ibrido tecnologico mai giunto sul mercato. Il dispositivo, come si può vedere dall’immagine, è un ibrido tra un Super Nintendo originale, con lo slot per le cartucce in alto, e un lettore diCD-ROM, supporto innovativo e in voga nei primi anni ’90 per immagazzinare una grande quantità di dati. Il CD-ROM fu l’ingrediente alla base del successo della prima PlayStation, che arrivò sul mercato giapponese nel 1994 proprio come frutto dell’esperienza nel settore accumulato da Sony nella progettazione della sua collaborazione con Nintendo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)