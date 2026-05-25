Nuova espansione GCC Pokémon 2026: Caos Nascente disponibile

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha formalizzato l’immissione sul mercato della nuova espansione tematica denominata Megaevoluzione – Caos Nascente, segnando l’aggiornamento dei cataloghi globali presso i rivenditori autorizzati. L’introduzione di questa serie di contenuti risponde alla necessità di rinnovare periodicamente i formati competitivi attraverso l’inserimento di varianti strategiche inedite, che modificano l’interazione tra le risorse durante le sessioni di gioco. La linea di prodotti si articola nelle classiche buste di espansione, nei set speciali destinati ai giocatori avanzati e nelle collezioni tematiche, integrando la distribuzione cartacea con quella digitale per garantire la continuità dei flussi di gioco tra i diversi segmenti di utenza.

Sotto il profilo delle meccaniche di gioco, il nucleo dell’aggiornamento si concentra sul ritorno e sulla rimodulazione dei Pokémon-ex Megaevoluzione, una specifica categoria di elementi che altera i parametri di potenza e le opzioni tattiche disponibili sul terreno di sfida. La struttura narrativa e competitiva dell’espansione si sviluppa attorno a figure come Mega Floette-ex, Mega Greninja-ex, Mega Pyroar-ex e Mega Dragalge-ex.

Le nuove configurazioni includono carte contraddistinte da illustrazioni a doppia sagoma, progettate per mostrare visivamente lo stadio evolutivo precedente del personaggio. Questo tipo di design risponde alla duplice funzione di incentivare l’interesse collezionistico, grazie alla classificazione di rarità elevata, e di agevolare la riconoscibilità delle combinazioni di gioco durante le competizioni ufficiali del circuito internazionale.

La contemporanea disponibilità dei contenuti sul GCC Pokémon Live estende la portata della pubblicazione ai dispositivi mobili basati su sistemi operativi iOS e Android, oltre alle versioni desktop per macOS e Windows. La transizione digitale include l’attivazione di un sistema di ricompense progressivo tramite il Pass lotta integrato, che fornisce agli utenti configurazioni di mazzi precostruiti incentrati sulle nuove dinamiche di gioco.

Per consolidare l’interesse della community verso i formati non strutturati, è stata implementata la modalità digitale Sfida Strategica. Questo formato simula l’esperienza dei tornei di pre-rilascio fisici, costringendo i giocatori a competere utilizzando un mazzo ridotto a 40 elementi e assemblato attraverso una selezione casuale di buste digitali.

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