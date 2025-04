Nuova espansione Pokémon Scarlatto e Violetto Rivali Predestinati, tre carte in anteprima

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha ufficializzato il lancio globale della nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), intitolata Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati. La distribuzione presso i rivenditori autorizzati è prevista per il 30 maggio 2025, segnando un nuovo capitolo per uno dei franchise più longevi e apprezzati nel panorama dell’intrattenimento ludico. L’espansione introduce un’evoluzione significativa della celebre meccanica dei “Pokémon degli Allenatori”, arricchita dalla presenza del leggendario Team Rocket. Questa nuova iterazione consente ai giocatori di orientare la propria strategia affiancandosi a personaggi iconici del mondo Pokémon. È possibile allearsi con coppie eroiche come Armonio e Ho-Oh-ex oppure Camilla e Garchomp-ex, oppure scegliere una via più subdola e unirsi al Team Rocket, mettendo in campo Pokémon come Mewtwo-ex sotto la guida del carismatico Giovanni. Le nuove carte, caratterizzate da un design illustrativo che enfatizza il legame profondo tra ogni Pokémon e il suo Allenatore, rappresentano una delle innovazioni artistiche più significative della serie. Ogni carta riporta chiaramente il nome dell’Allenatore associato, sottolineando ulteriormente il tema della collaborazione strategica. Dal punto di vista collezionistico e competitivo, Rivali Predestinati promette contenuti di grande interesse. L’espansione include, tra le altre, numerose nuove carte del Team Rocket, vari Pokémon-ex, versioni rare con illustrazioni dettagliate e sei esclusive carte iper dorate con finiture speciali. Questi elementi saranno accessibili attraverso buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e differenti collezioni tematiche, tutte acquistabili presso la rete globale dei rivenditori ufficiali. L’uscita sarà preceduta da una fase di tornei prerelease organizzati nell’ambito del programma Play! Pokémon, in programma a partire dal 17 maggio 2025 presso una selezione di negozi indipendenti. Tali eventi offriranno ai giocatori l’opportunità di esplorare in anteprima le dinamiche di gioco della nuova espansione in un contesto competitivo e coinvolgente. Parallelamente, l’esperienza digitale sarà resa disponibile già dal 29 maggio 2025 tramite l’applicazione GCC Pokémon Live, compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui iOS, Android, macOS e Windows. In questa versione, gli Allenatori potranno iniziare a collezionare e utilizzare le nuove carte in battaglie virtuali, accedendo a contenuti esclusivi e ricompense dedicate.

