Nvidia GeForce RTX Serie 50: l’AI stravolge la computer grafica

(Adnkronos) – NVIDIA ha presentato le GPU consumer GeForce RTX Serie 50 per desktop e laptop, destinate a gamer, creator e sviluppatori. Basate sull’architettura NVIDIA Blackwell, con Tensor Cores di quinta generazione e RT Cores di quarta generazione, le GeForce RTX Serie 50 rappresentano un avanzamento nel rendering guidato dall’AI, con l’introduzione di neural shader, tecnologie per digital human, geometria e illuminazione. “Blackwell, il motore dell’AI, è finalmente disponibile per gamer, sviluppatori e creativi”, afferma Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Una fusione tra neural rendering guidato dall’AI e ray tracing, Blackwell rappresenta l’innovazione più significativa da quando abbiamo introdotto il programmable shading 25 anni fa”. Ecco il video

La GeForce RTX 5090, la GPU GeForce RTX più veloce di sempre, vanta 92 miliardi di transistor e una potenza di calcolo di oltre 3,352 trilioni di operazioni AI al secondo (TOPS). Le innovazioni architetturali di Blackwell e DLSS 4 consentono alla GeForce RTX 5090 di raddoppiare le prestazioni rispetto alla precedente GeForce RTX 4090. Anche i laptop beneficiano della potenza di GeForce Blackwell, offrendo prestazioni grafiche elevate e un’efficienza notevole. La tecnologia NVIDIA Max-Q per la generazione Blackwell estende l’autonomia della batteria fino al 40% e permette la creazione di laptop sottili e leggeri senza compromettere potenza e performance.

DLSS 4: Performance Aumentate Fino a 8 Volte



DLSS 4 introduce per la prima volta la Multi Frame Generation, che utilizza l’AI per generare fino a tre frame per ogni frame renderizzato, aumentando così i frame rate. In sinergia con la suite di tecnologie DLSS, le performance migliorano fino a 8 volte rispetto al rendering tradizionale, mantenendo al contempo un’elevata reattività grazie a NVIDIA Reflex. DLSS 4 introduce anche la prima applicazione grafica della transformer model architecture. I modelli Transformer-based DLSS Ray Reconstruction e Super Resolution utilizzano il doppio dei parametri e una potenza di calcolo 4 volte superiore per offrire maggiore stabilità, ghosting ridotto, dettagli più nitidi e anti-aliasing migliorato. DLSS 4 sarà supportato dalle GeForce RTX Serie 50 in oltre 75 giochi e applicazioni al lancio. Ecco la demo video presentata

NVIDIA Reflex 2: Latenza Ridotta Fino al 75%

NVIDIA Reflex 2 introduce Frame Warp, una tecnica innovativa per ridurre la latenza nel gaming, migliorando il frame renderizzato in base all’ultimo input del mouse prima che venga inviato al display. Reflex 2 riduce la latenza fino al 75%, offrendo ai gamer un vantaggio competitivo nel multiplayer e una maggiore reattività nei giochi single-player.

Blackwell: L’AI Arriva Negli Shader

A 25 anni dall’introduzione della programmazione degli shader con GeForce 3, NVIDIA presenta RTX Neural Shaders, che porta piccole reti AI all’interno dei programmable shader, aprendo l’accesso a risorse di qualità cinematografica, illuminazione avanzata e altro ancora nei videogiochi in tempo reale.

Il rendering dei personaggi di gioco è una delle sfide più complesse nella grafica in tempo reale. RTX Neural Faces utilizza un volto rasterizzato e dati di posa 3D come input, e sfrutta l’AI generativa per renderizzare un volto digitale di alta qualità in tempo reale. RTX Neural Faces è affiancato dalle nuove tecnologie RTX per capelli e pelle ray-traced e da RTX Mega Geometry, che aumenta fino a 100 volte il numero di triangoli in ray-tracing in una scena, per un realismo senza precedenti.

Personaggi di Gioco Autonomi

Le GeForce RTX Serie 50 offrono prestazioni AI elevate per potenziare i personaggi autonomi nei giochi, grazie a una suite di nuove tecnologie NVIDIA ACE che consentono ai personaggi di percepire, pianificare e agire come giocatori umani. Personaggi autonomi potenziati da ACE sono stati integrati in PUBG: BATTLEGROUNDS, InZOI e MIR5.

Strumenti Potenziati dall’AI per i Creator



Le GeForce RTX Serie 50 supportano la precisione FP4, raddoppiando le prestazioni della generazione di immagini AI e consentendo ai modelli AI generativi di funzionare localmente con un ingombro di memoria ridotto. L’app NVIDIA Broadcast si arricchisce di Studio Voice e Virtual Key light, mentre Streamlabs introduce l’Intelligent Streaming Assistant, basato su NVIDIA ACE e Inworld AI.

Le GeForce RTX 5090 e RTX 5080 saranno disponibili dal 30 gennaio, rispettivamente a 2.389€ e 1.199€. Le GeForce RTX 5070 Ti e RTX 5070 saranno disponibili da febbraio, rispettivamente a 899€ e 659€. I laptop con GPU GeForce RTX Serie 50 saranno disponibili da marzo (5090, 5080, 5070 Ti) e aprile (5070). —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)