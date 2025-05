OnePlus Pad 3, il nuovo tablet premium debutta il 5 giugno

(Adnkronos) – OnePlus si prepara a rinnovare la propria presenza nel mercato dei tablet con il lancio del OnePlus Pad 3, il nuovo dispositivo di fascia alta che sarà lanciato ufficialmente il 5 giugno 2025 alle 8:30. Pensato per ridefinire l’esperienza d’uso nel panorama Android, il nuovo modello punta a unire potenza di elaborazione, funzionalità avanzate e integrazione completa nell’ecosistema del marchio. Dotato del processore Snapdragon 8 Elite, il più potente attualmente disponibile tra i chip mobile, il Pad 3 si posiziona come soluzione ideale per utenti professionali e per chi cerca un dispositivo capace di sostenere carichi intensivi, anche in ambito gaming. Ad accompagnare l’hardware di ultima generazione, arriva la nuova versione di Open Canvas: la piattaforma proprietaria di multitasking sviluppata da OnePlus è stata ulteriormente perfezionata per garantire un’esperienza fluida e intuitiva, adattandosi in modo ottimale all’uso su schermi di grandi dimensioni. Come per i modelli precedenti, anche il Pad 3 offre piena compatibilità con gli altri dispositivi OnePlus, permettendo il mirroring dello schermo, la condivisione istantanea dei contenuti e una sincronizzazione fluida all’interno dell’ecosistema. Novità rilevanti anche sul fronte dell’interoperabilità: il tablet introduce funzionalità avanzate pensate per utenti Apple, tra cui il controllo remoto dei dispositivi Mac e il trasferimento file con drag-and-drop, per un utilizzo trasversale in contesti professionali misti. Per il mercato europeo, OnePlus ha scelto la nuova colorazione “Storm Blue”, una tonalità blu polverosa che unisce eleganza e versatilità, pensata per adattarsi a diversi ambienti d’uso. Secondo quanto dichiarato da Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, il lancio del Pad 3 rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della posizione dell’azienda nel segmento tablet: “In appena due anni abbiamo costruito una solida reputazione offrendo dispositivi potenti e funzionali. Con OnePlus Pad 3 proseguiamo su questa strada, grazie a un processore all’avanguardia e a funzioni intelligenti come Open Canvas, pensate per valorizzare al massimo produttività, creatività e intrattenimento.” In vista del lancio ufficiale, OnePlus ha già attivato una promozione esclusiva che consente di prenotare il dispositivo con un anticipo simbolico di €1, accedendo così a un pacchetto di vantaggi del valore complessivo di €99,99. L’offerta include uno sconto diretto di €50 sull’acquisto e un caricatore OnePlus SUPERVOOC da 80W in omaggio, riscattabili durante il periodo di vendita attiva, dal 5 giugno al 31 luglio 2025. Con il Pad 3, OnePlus mira a rafforzare ulteriormente la propria proposta nel mercato dei dispositivi mobili, offrendo una combinazione di performance elevate, soluzioni software avanzate e un design curato, in linea con la filosofia del brand. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)