OnePlus Watch 3, nuovo smartwatch con Wear OS 5 e lunga autonomia

(Adnkronos) – OnePlus ha annunciato il OnePlus Watch 3, un nuovo smartwatch con Wear OS 5 di Google. Il dispositivo offre fino a 16 giorni di autonomia in modalità risparmio energetico e 5 giorni in modalità intelligente. La ricarica rapida consente di ottenere un’intera giornata di utilizzo con una ricarica di 10 minuti. Il OnePlus Watch 3 include funzionalità per il monitoraggio della salute, tra cui battito cardiaco, ossigenazione del sangue e temperatura del polso. Un chip GPS a doppia frequenza e il supporto per oltre 100 modalità sportive migliorano il tracciamento del fitness. Il design dello smartwatch è caratterizzato da una cassa in acciaio inossidabile e una lunetta in titanio con rivestimento PVD. Il display è un LTPO flessibile da 1,5 pollici in cristallo di zaffiro 2D. Il dispositivo è conforme allo standard militare MIL-STD-810H per la resistenza ambientale e ha una certificazione IP68 per la resistenza all’acqua. Il OnePlus Watch 3 sarà disponibile in Italia dal 25 febbraio al prezzo di 349,00 €. Cinturini e base di ricarica sono disponibili come accessori opzionali. Sono previsti bundle con auricolari OnePlus Buds Pro 3 e OnePlus Nord Buds 3 Pro per un periodo limitato dopo il lancio. Ulteriori sconti saranno disponibili su bundle selezionati dal 4 al 31 marzo 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)