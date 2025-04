Oppo celebra la primavera milanese con l’arte di Davide Vavalà

(Adnkronos) – Oppo rinnova la collaborazione con il designer italiano Davide Vavalà, artista noto per uno stile visivo inconfondibile che fonde astrazione dinamica e cromatismi intensi, particolarmente apprezzato dalle giovani generazioni. Questa sinergia creativa prende nuova forma in occasione della primavera milanese, con un’installazione pop-up prevista in Piazza Gae Aulenti, nel cuore pulsante di Portanuova, dal 9 al 13 maggio. L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra il brand e l’universo del design contemporaneo, valorizzando un’estetica capace di coniugare l’identità visiva di Vavalà con la visione evolutiva della serie Reno13. Il punto culminante dell’evento sarà rappresentato da un esclusivo incontro con l’artista, in programma il 10 maggio, durante il quale sarà possibile approfondire l’ispirazione che ha guidato la collaborazione. Al centro di questa esperienza si colloca l’opera Chromatic Dreams, creazione originale di Vavalà che riflette i tratti distintivi della sua poetica: linee fluide, colori audaci e una narrazione visiva orientata al simbolismo. L’opera si ispira alla farfalla, emblema di trasformazione, libertà e rinascita, e include Saint, alter ego illustrato dell’artista, figura luminosa che rompe la monotonia del bianco e nero per proiettare una visione carica di speranza. Il messaggio racchiuso nell’installazione dialoga in modo coerente con il payoff di Oppo, Make Your Moment, sottolineando l’impegno dell’azienda nel proporre tecnologie che valorizzano l’espressività individuale. Secondo Davide Vavalà, le ali delle farfalle che ispirano la serie Reno13 evocano un’energia profonda e autentica. Questo concetto si è tradotto non solo nell’opera artistica, ma anche nella realizzazione di una cover in edizione speciale, disponibile in bundle con i modelli Reno13 F e Reno13 FS. In occasione del Signing Day del 10 maggio, gli utenti che presenteranno il proprio dispositivo o una prova d’acquisto presso lo store temporaneo in Piazza Gae Aulenti potranno ricevere una versione autografata della cover direttamente dall’artista. L’iniziativa sarà attiva nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 19:00. A completare il progetto, Oppo offrirà l’esclusiva cover in omaggio a tutti coloro che acquisteranno un dispositivo Reno13 F o Reno13 FS attraverso l’Oppo Store, nel periodo compreso tra il 9 e il 30 maggio, rafforzando così il valore esperienziale del prodotto. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)