OxygenOS 15: OnePlus punta su velocità, intelligenza artificiale e design

(Adnkronos) – OnePlus ha appena lanciato OxygenOS 15, il suo nuovo sistema operativo che mira a rendere l’esperienza utente ancora più fluida e intuitiva. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda si è concentrata su velocità, intelligenza artificiale e design. OxygenOS 15 promette di essere incredibilmente veloce e reattivo grazie a una nuova tecnologia chiamata “Parallel Processing”. Questa tecnologia ottimizza le animazioni e le transizioni tra le app, eliminando i fastidiosi rallentamenti che a volte si verificano quando si passa da un’applicazione all’altra. Inoltre, OnePlus è riuscita a ridurre lo spazio occupato dal sistema operativo, liberando così memoria preziosa per app e file. L’intelligenza artificiale è un altro elemento chiave di OxygenOS 15. Ora è possibile migliorare le foto con strumenti come AI Detail Boost, che aumenta la risoluzione delle immagini, AI Unblur, che corregge le foto sfocate, e AI Reflection Eraser, che elimina i riflessi indesiderati. Ma l’IA non si limita alle foto: la nuova funzione Intelligent Search permette di effettuare ricerche sul dispositivo utilizzando il linguaggio naturale, mentre Cerchia e cerca con Google consente di trovare rapidamente immagini o testo sullo schermo semplicemente disegnando un cerchio. E ancora, AI Notes offre funzionalità di formattazione automatica e trascrizione vocale, mentre AI Reply genera risposte automatiche nei messaggi. Infine, OxygenOS 15 integra Google Gemini, un potente assistente AI per la produttività e la creatività, che permette anche di interagire tramite comandi vocali grazie a Gemini Live. Anche il design di OxygenOS 15 è stato rinnovato. L’interfaccia utente è stata resa più intuitiva e accattivante con nuove animazioni, icone e opzioni di personalizzazione. Tra le novità, spicca la funzione “Share with iPhone” che semplifica la condivisione di file tra dispositivi OnePlus e iPhone. Naturalmente, OnePlus non ha trascurato la sicurezza. OxygenOS 15 include funzionalità avanzate come la rilevazione delle minacce in tempo reale di Google Play Protect e meccanismi di protezione antifurto ancora più efficaci. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)