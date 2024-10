POKÉMON GCC Pocket: il nuovo gioco che promette di rivoluzionare il mondo delle carte collezionabili

(Adnkronos) – The Pokémon Company ha annunciato, in una nota ufficiale, il lancio globale del gioco di carte collezionabili Pokémon Pocket, una nuova app free-to-start per iOS e Android che promette di rivoluzionare il modo in cui i fan collezionano e interagiscono con le carte Pokémon. Questa app digitale permetterà di scoprire e collezionare carte, sperimentare battaglie rapide e godere di effetti visivi mozzafiato, tutto dal comfort del proprio dispositivo mobile. Con l’introduzione di Pokémon Pocket, The Pokémon Company permetterà ai giocatori di aprire buste di espansione virtuali, due gratuitamente al giorno. La funzione “pesca misteriosa” invece permetterà di acquisire una carta a caso, proveniente dalle collezioni di giocatori di tutto il mondo. Le carte raccolte potranno avere illustrazioni classiche o anche totalmente inedite, progettate esclusivamente per l’app, con effetti di parallasse e le cosiddette “carte immersive”. L’app pensata e sviluppata da The Pokémon Company offre ampie possibilità di personalizzazione: i giocatori potranno lanciarsi nella decorazione della propria collezione digitale con bacheche, raccoglitori e effetti speciali applicabili alle carte. Inoltre, è possibile personalizzare i mazzi con accessori esclusivi, come tabelloni di gioco, bustine protettive e monete. Pokémon Pocket è progettato per offrire battaglie veloci e senza complicazioni, adatte sia a giocatori esperti sia a neofiti. Le regole sono state adattate per i dispositivi mobili, rendendo l’esperienza di gioco più fluida e accessibile. Inoltre, funzioni come la lotta automatica, i mazzi a noleggio e la costruzione automatica dei mazzi permettono a tutti di godere delle sfide, indipendentemente dal livello di esperienza. In aggiunta, a partire da novembre, i giocatori potranno sperimentare un nuovo effetto su YouTube Shorts che simula l’apertura di una busta di espansione digitale, proprio come quelle di Pokémon Pocket. Questa funzionalità sarà disponibile nei paesi in cui YouTube Shorts è attivo, offrendo un ulteriore livello di interazione e divertimento. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)