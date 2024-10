Pokémon: Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti, in anteprima tre nuove carte

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato la scorsa estate l’uscita di Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC). Disponibile dall’8 novembre 2024 presso i rivenditori autorizzati, l’espansione introduce nuovi Pokémon-ex Teracristal Astrali, tra cui Pikachu-ex con il suo attacco Fulmine di Topazio. Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti trae ispirazione dal Bioterarium, un ambiente artificiale introdotto nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto. Tra le carte presenti nell’espansione figurano Exeggutor di Alola-ex nella sua forma Astrale, Latias-ex e Archaludon-ex, oltre a nuove carte Asso Tattico. L’espansione include otto carte Asso Tattico, otto Pokémon-ex Teracristal Astrali e nove Pokémon-ex Teracristal, 23 carte rare illustrazione di Pokémon, 11 carte rare illustrazione speciale, tra carte Pokémon e Aiuto, sei carte rare iper dorate impresse in modo speciale. Le carte saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali. Gli eventi prerelease si terranno a partire dal 26 ottobre presso i negozi aderenti al programma Play! Pokémon. Dal 7 novembre, l’espansione sarà disponibile anche in digitale sull’app GCC Pokémon Live per iOS, Android, macOS e Windows. Infine, saranno disponibili carte promozionali dedicate alla serie Orizzonti Pokémon, raffiguranti i protagonisti Liko e Roy con i rispettivi compagni d’avventura. Le carte di Sprigatito e Fuecoco saranno distribuite a partire da metà novembre e dicembre, mentre quella di Terapagos e Amici da metà gennaio 2025. Maggiori dettagli sulla distribuzione saranno comunicati prossimamente, ha detto la compagnia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)