Record di domande cinesi all’Ufficio Europeo Brevetti nel 2024

(Adnkronos) – Nel 2024, aziende e ricercatori cinesi hanno presentato un numero record di 20.081 domande di brevetto all’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), come rivelato dal Patent Index 2024. Questa cifra rappresenta il 10,1% di tutte le domande ricevute dall’EPO, posizionando la Cina come il quarto maggior depositante a livello globale. Sebbene il tasso di crescita delle domande di brevetto cinesi sia stato dello 0,5% nel 2024 rispetto al 2023, il numero complessivo è più che raddoppiato dal 2018 e quadruplicato dal 2014, evidenziando una tendenza di crescita significativa. Nel ranking aziendale, Huawei si è distinta con 4.322 domande, raggiungendo il secondo posto assoluto all’EPO. Oltre a Huawei, altre cinque aziende cinesi si sono classificate tra i primi 50 depositanti, dimostrando la robustezza delle capacità di innovazione della Cina e la sua partecipazione attiva alle domande di brevetto europee.

I principali settori tecnici per le domande di brevetto cinesi nel 2024 sono stati la comunicazione digitale, i macchinari e le apparecchiature elettriche e la tecnologia informatica, in linea con le tendenze globali. Il settore con la crescita più rapida tra i richiedenti cinesi è stato quello dei macchinari, apparecchiature ed energia elettrica, con un aumento del 32,2% rispetto al 2023. Ciò è stato attribuito a un’impennata delle domande di brevetto per le tecnologie legate alle batterie, con quattro aziende cinesi tra i primi 15 richiedenti in questo settore. Nel complesso, l’EPO ha ricevuto 199.264 domande di brevetto da tutto il mondo nel 2024, con il settore dei macchinari, apparecchi e energia elettrica che ha registrato la crescita più elevata a livello globale. Immagine di cover realizzata con il supporto di DALL-E —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)