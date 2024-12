Red Bull Indie Forge 2024 a The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles di Fix-A-Bug

(Adnkronos) – Il settore dei videogiochi indipendenti è un fertile terreno di creatività e innovazione, come dimostra l’ultima edizione di Red Bull Indie Forge, un’iniziativa dedicata al supporto degli sviluppatori indipendenti italiani. Quest’anno, l’evento ha registrato un aumento del 20% nelle adesioni, segnando un nuovo traguardo per la piattaforma che ha visto la vittoria di “The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles” di Fix-A-Bug, e il riconoscimento del pubblico per “Dino Path Trail” di Void Pointer. ”

The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles

” emerge come un esempio emblematico di come vecchi e nuovi talenti nel settore possano collaborare per creare giochi che non solo intrattengono ma spingono i confini della narrazione e della meccanica di gioco. Il gioco combina un sistema di combattimento innovativo con una grafica in pixel art, offrendo un tributo ai classici del genere dungeon-crawler e introducendo elementi roguelite che garantiscano una rigiocabilità praticamente infinita. Parallelamente, ”

Dino Path Trail

” ha conquistato il cuore del pubblico grazie al suo audace setting in un Wild West popolato da dinosauri, unendo un approccio grafico accattivante a un gameplay che richiede tanto strategia quanto abilità. L’edizione di quest’anno di Red Bull Indie Forge non solo ha premiato i vincitori ma ha anche offerto una vetrina importante per altri progetti meritevoli. Tra questi, “Block Number 5” di Overkillas e “Project Pyramid” di Team Pyramid, entrambi riconosciuti per la loro originalità e la capacità di mescolare generi e tematiche in modi sorprendentemente freschi. Con il contributo dei partner che hanno aderito al progetto, il primo classificato potrà fare affidamento su un prezioso supporto nella comunicazione del suo videogioco da parte di Red Bull, accompagnato da un Desktop Predator Orion 5000 messo a disposizione da Acer, due settimane di collaborazione con il Team Red di BigRock, consulenze “Team to NABA” di 12 ore curate dai docenti professionisti del Triennio Creative Technologies e playtest nel Campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, con gli studenti dell’Accademia e un corso di specializzazione per sviluppatori di videogiochi di Digital Bros Game Academy. Al suo fianco, lo studio vincitore del Premio del Pubblico sarà ospite in un set di stories Instagram e in una diretta streaming sul canale Twitch di Sara “Kurolily” Stefanizzi (https://www.twitch.tv/kurolily). Inoltre, otterrà un Predator Orion 3000 messo a disposizione da Acer, un corso di specializzazione di Digital Bros Game Academy e un modulo di consulenza “Team to NABA” curate dai docenti professionisti del Triennio Creative Technologies e con un playtest nel Campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, insieme agli studenti dell’Accademia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)