Roborock Flexi Lite, agile come una scopa e pulito come un mocio

(Adnkronos) – Il Roborock Flexi Lite combina le funzioni di aspirapolvere e mocio in un unico dispositivo wireless. Flexi Lite è progettato per navigare senza sforzo in ogni angolo della casa grazie alla sua tecnologia avanzata e al design flessibile, all’insegna di una semplicità che è evidente sin dal primo unboxing. La guida di configurazione rende l’assemblaggio del manico, della testina e del rullo un processo semplice, enfatizzando il suo design user-friendly. Un aspetto degno di nota è il pulsante del volume sul manico, che regola l’audio degli avvisi vocali e può cambiare lingua con una pressione prolungata. La configurazione del Flexi Lite è facile: basta posizionare la base su una superficie piana, collegarla e il dispositivo è pronto per il suo primo utilizzo. Questa semplicità nella configurazione lo fa risaltare rispetto ad altri aspirapolvere della stessa fascia. Flexi Lite dispone di tre modalità di pulizia innovative: Eco, Auto e Max. La modalità Auto è particolarmente intelligente, regolando automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua per affrontare efficacemente diversi livelli di sporco, rendendolo uno strumento eccellente per la pulizia quotidiana. La modalità Max è ideale per lo sporco più difficile, fornendo una pulizia potente a scapito di un esaurimento più rapido del serbatoio dell’acqua. La facilità di manovra di questo aspirapolvere e mocio è un punto di forza: basta spingere il manico in avanti e manovrarlo con il minimo sforzo. La sua agilità nel navigare intorno agli ostacoli come i mobili lo rende una scelta superiore rispetto agli aspirapolvere tradizionali. La modalità FlatReach del Flexi Lite, attivata abbassando completamente il manico, consente al dispositivo di scivolare sotto i mobili per pulire le aree difficili da raggiungere, sebbene l’efficacia possa variare in base all’altezza dei mobili. Un’innovazione notevole è la sua funzione di autopulizia. Quando è in carica, il Flexi Lite avvia un ciclo di pulizia automatica che utilizza acqua fresca per pulire il rullo e i meccanismi interni, offrendo un vantaggio igienico rispetto ai tradizionali sistemi di mocio e aspirapolvere che richiedono pulizia manuale. Se si sta cercando uno strumento di pulizia multifunzionale capace di affrontare vari tipi di sporco, il Roborock Flexi Lite potrebbe essere la scelta ideale. Questo aspirapolvere e mocio si distingue per la sua capacità di gestire efficacemente sia lo sporco umido che quello secco. Uno dei vantaggi principali di questo aspirapolvere e mocio è la sua capacità di pulire senza sforzo le fuoriuscite di liquidi. Dalle bevande versate accidentalmente a situazioni più gravi come un seminterrato allagato, il Flexi Lite assorbe rapidamente tutti i liquidi, garantendo che i pavimenti rimangano puliti e asciutti. Flexi Lite eccelle nella pulizia di rifiuti asciutti come polvere e peli di animali domestici e altre particelle domestiche. Con la sua potente capacità di aspirazione e le sue funzioni avanzate, rimuove efficacemente lo sporco da varie superfici, inclusi tappeti, pavimenti in legno e tappezzeria. Il Roborock Flexi Lite serve come strumento di pulizia versatile e potente per qualsiasi casa, capace di gestire con facilità sia i disordini umidi che quelli asciutti. Sia che si abbia bisogno di un aspirapolvere che pulisca e passi il mocio, o di una scopa wireless con capacità di aspirazione, il Flexi Lite copre tutte le necessità, semplificando il processo di mantenere i pavimenti puliti, il tutto con la possibilità di collegarsi anche alla app per un controllo totale. Abbiamo apprezzato il Roborock Flexi Lite per la sua potenza, convenienza e versatilità. Con un costo che parte da 349 euro, non è il modello più economico sul mercato, ma offre un ottimo rapporto qualità-prezzo se si cerca un pulitore per pavimenti efficiente e affidabile. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)