Roborock Qrevo Curv, il robot per la pulizia che non conosce ostacoli

(Adnkronos) – Il Roborock Qrevo Curv, presentato all’IFA 2024, si propone come uno dei robot aspirapolvere più potenti mai realizzati. Con una straordinaria potenza di aspirazione di 18.500 Pa e un innovativo design delle spazzole, è in grado di penetrare in profondità nei tappeti più spessi per offrire una pulizia superiore. Oltre alle migliorate capacità di aspirazione, il Qrevo Curv introduce un nuovo design per la docking station: abbandonando la tradizionale forma rettangolare, il dispositivo trova alloggio in una struttura curva che ricorda una cupola. L’esperienza con il Roborock Qrevo Curv inizia con la sua app companion, intuitiva e completa. Dopo aver configurato il robot (operazione che si riduce a collegarlo alla presa di corrente e scansionare un codice QR), il Qrevo Curv esplorerà la vostra casa e creerà una mappa dettagliata della planimetria. Questa mappa può essere ulteriormente personalizzata tramite l’app, consentendovi di etichettare diverse aree o impostare zone vietate a piacimento. Ma non è tutto: l’app è il centro di controllo per la personalizzazione delle routine di pulizia. Potrete regolare ogni parametro, dalla potenza di aspirazione al flusso d’acqua per il lavaggio, dai percorsi di pulizia al numero di passaggi. La funzione SmartPlan, che regola automaticamente le impostazioni di pulizia in base al livello di sporco rilevato, si è rivelata particolarmente utile durante i nostri test, offrendo una pulizia impeccabile senza richiedere alcun intervento manuale. L’app consente anche di personalizzare le impostazioni della docking station, inclusi il tempo di lavaggio e l’asciugatura delle spazzole. In breve, il Qrevo Curv è uno dei robot più personalizzabili sul mercato, in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di pulizia. Tra le caratteristiche più impressionanti del Qrevo Curv, spicca senza dubbio l’impeccabile performance di aspirazione. Sebbene il sistema di lavaggio con mocio oscillante si sia dimostrato efficace sui pavimenti duri, la potenza di aspirazione di 18.500 Pa fa la differenza, soprattutto sui tappeti. Nelle prove, il Qrevo Curv ha superato brillantemente la sfida dei tappeti a pelo lungo, che spesso mettono in difficoltà i robot aspirapolvere tradizionali. La sua elevata potenza di aspirazione, combinata con l’innovativa spazzola DuoDivide, è in grado di rimuovere a fondo polvere, peli di animali e detriti. La manutenzione del robot è sorprendentemente semplice. La nuova spazzola DuoDivide convoglia efficacemente capelli e fili verso un’apertura centrale, evitando che si aggroviglino e compromettano l’efficienza del robot. Anche la spazzola laterale FlexiArm è stata riprogettata: oltre a oscillare per pulire lungo i bordi e intorno ai mobili, presenta ora una nuova tipologia di setole con un tappo in gomma che riduce al minimo il rischio di aggrovigliamenti. Roborock ha dotato il Qrevo Curv di un’abilità unica: la capacità di superare soglie alte fino a 4 centimetri. All’inizio può capitare che si blocchi cercando di scalare qualcosa, ma basta fornire indicazioni sulla app per evitare incidenti di percorso. Come tutti i robot aspirapolvere di fascia alta, il Qrevo Curv torna alla sua docking station al termine di ogni ciclo di pulizia per ricaricarsi e svuotare il contenitore della polvere. Il sacchetto raccogli polvere, sostituibile, ha un’autonomia di circa sette settimane, in linea con gli standard del mercato. La docking station lava e asciuga automaticamente i panni, utilizzando raschietti integrati per rimuovere lo sporco più ostinato. La base della docking station è rimovibile e lavabile, per una pulizia ancora più accurata. Il Roborock Qrevo Curv è sicuramente uno tra i migliori prodotti del suo genere. Non solo è uno dei robot aspirapolvere più potenti sul mercato, ma offre anche un design accattivante, un’elevata personalizzazione e una pulizia impeccabile su tutte le superfici. Il suo “entusiasmo” nell’affrontare gli ostacoli potrebbe richiedere qualche accorgimento, ma nel complesso il Qrevo Curv si dimostra un robot affidabile ed efficiente, in grado di rilevare ed evitare ostacoli come cavi e giocattoli. Con un prezzo di 1.499 euro, il Qrevo Curv si posiziona nella fascia alta del mercato, ma il suo costo è in linea con la concorrenza, considerando le funzionalità offerte. Se cercate un robot in grado di gestire efficacemente i tappeti a pelo lungo senza rinunciare alla funzione di lavaggio, il Roborock Qrevo Curv rappresenta una scelta eccellente. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)