Scarlatto e Violetto – Avventure Insieme: la nuova espansione del GCC Pokémon

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha ufficializzato il lancio di “Scarlatto e Violetto – Avventure Insieme”, la più recente espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), che sarà disponibile nei negozi autorizzati a partire dal 28 marzo 2025. Questa espansione si distingue per il ritorno dei tanto amati Pokémon degli Allenatori, un concetto introdotto originariamente nell’espansione Pokémon Gym Heroes e riproposto con grande entusiasmo durante i Campionati Mondiali Pokémon del 2024. “Scarlatto e Violetto – Avventure Insieme”

celebra il legame unico tra Allenatori e i loro Pokémon, con carte che includono il nome dell’Allenatore o dell’Allenatrice su ciascuna di esse. Queste carte non solo enfatizzano la relazione speciale, ma sono anche arricchite da illustrazioni di rara bellezza, spaziando dalle rare illustrazioni alle ultrarare, dalle rare illustrazioni speciali alle rare iper dorate, che presentano tecniche di stampa di particolare pregio. Tra le novità più attese, troviamo quattro Pokémon-ex degli Allenatori, sedici Pokémon-ex, undici carte rare illustrazione di Pokémon, sei carte rare illustrazione speciale di Pokémon e tre carte rare iper dorate. Queste carte saranno disponibili attraverso diversi formati, inclusi buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali disponibili presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Per incrementare l’interesse e l’anticipazione, The Pokémon Company International ha anche pianificato un’esposizione speciale di buste dell’espansione “Scarlatto e Violetto – Avventure Insieme” che includerà una carta bonus in stile rara illustrazione di Reshiram di N, completa del logo dell’espansione. Questo articolo da collezione sarà disponibile solo presso selezionati rivenditori. Inoltre, gli appassionati avranno l’opportunità di immergersi nell’espansione prima della sua uscita ufficiale partecipando ai tornei prerelease del programma Play! Pokémon, che inizieranno il 15 marzo nei negozi indipendenti che partecipano all’iniziativa. Questo permetterà ai giocatori di provare le nuove carte e strategie in anteprima. Prima ancora del debutto fisico delle carte, dal 27 marzo 2025, sarà possibile giocare con “Scarlatto e Violetto – Avventure Insieme” in versione digitale attraverso l’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Questa piattaforma digitale offrirà ai giocatori la possibilità di collezionare le nuove carte, partecipare a battaglie online e ricevere bonus esclusivi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)