Silent Hill 2: un successo da 2 milioni di copie

(Adnkronos) – Konami, attraverso una nota ufficiale ha annunciato che Silent Hill 2, il remake dell’iconico survival horror, ha superato il traguardo di 2 milioni di copie vendute. Uscito nell’ottobre 2024, il gioco ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico, consolidando il suo status di capolavoro del genere.

Sviluppato da Bloober Team con il supporto di Akira Yamaoka e Masahiro Ito, i creatori originali della serie, Silent Hill 2 offre un'esperienza horror psicologica intensa e coinvolgente. Il remake mantiene l'atmosfera inquietante e claustrofobica del gioco originale, arricchendola con una grafica di nuova generazione, un gameplay rifinito e una narrazione ancora più profonda. Ecco il video con cui Konami celebra il traguardo raggiunto In Silent Hill 2, i giocatori vestono i panni di James Sunderland, un uomo tormentato dal senso di colpa che si ritrova in una città nebbiosa e inquietante. Esplorando le strade di Silent Hill, James dovrà affrontare i suoi demoni interiori e svelare i misteri che si celano dietro la scomparsa della moglie. Il remake di Silent Hill 2 ha ricevuto numerosi elogi dalla critica, grazie alla sua capacità di catturare l'essenza del gioco originale e di offrire al contempo un'esperienza di gioco moderna e coinvolgente. Molti hanno sottolineato la cura con cui sono stati ricreati i personaggi, i mostri e le ambientazioni, la visuale "over the shoulder" e l'efficacia della colonna sonora di Akira Yamaoka nel creare un'atmosfera di terrore costante. Silent Hill 2 è attualmente disponibile per PlayStation®5 e PC via STEAM®