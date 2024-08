Snapdragon 7s Gen 3, intelligenza artificiale alla portata di tutti

(Adnkronos) – Qualcomm continua a democratizzare l’accesso alle tecnologie di punta con il lancio della sua ultima piattaforma mobile, lo Snapdragon 7s Gen 3. Questa nuova aggiunta alla serie “s” porta funzionalità avanzate, precedentemente riservate ai dispositivi di fascia alta, a un pubblico più ampio. Lo Snapdragon 7s Gen 3 non è solo un aggiornamento incrementale, ma un vero e proprio salto generazionale. Grazie alla nuova CPU Qualcomm Kryo, le prestazioni della CPU sono aumentate di quasi il 20%. La GPU, anch’essa potenziata, offre un’accelerazione fino al 40%, garantendo un’esperienza di gioco mobile fluida e coinvolgente. Le prestazioni dell’intelligenza artificiale sono state potenziate di oltre il 30%, aprendo la strada a nuove e entusiasmanti applicazioni basate sull’IA, inclusa l’IA generativa. Tutto questo è ottenuto con un occhio di riguardo all’efficienza energetica, con un risparmio complessivo del 12%. Lo Snapdragon 7s Gen 3 non si limita a offrire prestazioni elevate, ma porta anche una serie di funzionalità premium ai dispositivi di fascia media. L’intelligenza artificiale generativa, il mobile gaming di alta qualità, le capacità fotografiche e video professionali e molto altro ancora saranno ora alla portata di un numero sempre maggiore di utenti. I principali produttori di dispositivi, tra cui Realme, Samsung, Sharp e Xiaomi, hanno già annunciato l’adozione di questa piattaforma nei loro prossimi modelli. Questo significa che presto vedremo sul mercato una nuova generazione di smartphone di fascia media, in grado di offrire un’esperienza utente paragonabile a quella dei dispositivi di fascia alta, ma a un prezzo più accessibile. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)