Spotify Wrapped 2024: Geolier domina gli streaming in Italia

(Adnkronos) – Spotify ha rilasciato Wrapped 2024, la tradizionale panoramica annuale che rivela le tendenze musicali e i contenuti più apprezzati dagli utenti della piattaforma. Con oltre 640 milioni di utenti in tutto il mondo, Wrapped offre uno spaccato significativo dei gusti e delle preferenze musicali globali. In Italia, il 2024 è stato dominato da Geolier, che si aggiudica il titolo di artista più ascoltato con oltre 1,2 miliardi di stream. Il rapper napoletano, reduce dal successo sanremese, si posiziona al primo posto anche con il brano “I p’ me, tu p’ te”, seguito da “Come un tuono (feat. Guè)” di Rose Villain e “Tuta gold” di Mahmood. L’album “Dio lo sa” di Geolier si conferma il più ascoltato in Italia, seguito da “Icon” di Tony Effe e “Vera baddie” di Anna, che si afferma come l’album più ascoltato di un’artista italiana. A livello globale, Taylor Swift mantiene la corona di artista più ascoltata per il secondo anno consecutivo, con oltre 26 miliardi di stream. “The Tortured Poets Department: the Anthology” è l’album più ascoltato al mondo, seguito da “Hit Me Hard and Soft” di Billie Eilish e “Short n’ Sweet” di Sabrina Carpenter. Tuttavia, la canzone più ascoltata a livello globale è “Espresso” di Sabrina Carpenter, che si consacra come artista rivelazione dell’anno. Wrapped 2024 conferma il successo del rap italiano, con artisti come Lazza, Tedua e Kid Yugi ai vertici delle classifiche. A livello internazionale, i Maneskin si riconfermano gli artisti italiani più ascoltati all’estero per il terzo anno consecutivo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)