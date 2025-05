Stellar Blade, debutto su PC a giugno con la Complete Edition

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment e lo studio di sviluppo sudcoreano Shift Up hanno annunciato il lancio della versione PC di Stellar Blade, previsto per l’11 giugno 2025. L’annuncio, inizialmente diffuso tramite un trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation e successivamente rimosso, è stato intercettato dalla community online, confermando le intenzioni della casa editrice. Contestualmente all’uscita su PC, sarà resa disponibile una Complete Edition del titolo, che includerà sia il gioco base che i contenuti scaricabili (DLC), destinata sia alla piattaforma PC che a PlayStation 5. Originariamente pubblicato in esclusiva per PlayStation 5 il 26 aprile 2024, Stellar Blade ha ottenuto un riscontro positivo per la sua direzione artistica e il sistema di combattimento dinamico. La nuova edizione per PC amplierà ulteriormente le potenzialità tecniche del titolo, introducendo funzionalità avanzate come l’upscaling tramite intelligenza artificiale e la generazione di frame attraverso le tecnologie NVIDIA DLSS 4 e AMD FSR 3. Sarà inoltre possibile giocare con framerate sbloccato, godere del supporto per display ultrawide, nonché sfruttare il feedback aptico e gli effetti dei grilletti del controller DualSense. La versione PC includerà anche doppiaggi in lingua giapponese e cinese, texture ambientali a risoluzione più elevata, un nuovo scontro con un boss inedito e un set di 25 costumi aggiuntivi. Sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale, si presume che tali contenuti saranno successivamente resi disponibili anche per la versione PlayStation 5 tramite aggiornamento. Con questo lancio, SHIFT UP mira ad ampliare il pubblico di Stellar Blade, offrendo una versione tecnicamente arricchita e contenutisticamente espansa di uno dei titoli d’azione più amati dell’ultimo anno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)