Super Mario Party Jamboree, una festa riuscita

(Adnkronos) – Super Mario Party Jamboree, l’ultimo capitolo della longeva serie Mario Party, rappresenta un’innovazione significativa nel panorama delle feste digitali di Nintendo. Il titolo, sviluppato per la console Switch, si distingue per una varietà di contenuti e meccaniche che lo posizionano come uno dei migliori giochi di gruppo attualmente disponibili, tanto da poter essere considerato il culmine della serie. Con una vasta scelta di ben 22 personaggi giocabili, Super Mario Party Jamboree offre la più ampia gamma nella storia della serie, con l’aggiunta di debutti come Pauline e Ninji. Le sette mappe disponibili includono cinque nuove creazioni e due remake di classici del passato, che rievocano l’atmosfera nostalgica delle prime edizioni del gioco. Ogni mappa è caratterizzata da un design unico e interattivo, dove elementi dinamici come il cambio delle traiettorie o meccaniche speciali aggiungono profondità strategica e varietà. Il cuore del gioco rimane invariato: i giocatori lanciano i dadi e si muovono su una griglia, cercando di accumulare stelle e monete attraverso minigiochi e incontri casuali. Tuttavia, Super Mario Party Jamboree introduce nuove dinamiche che arricchiscono l’esperienza. Piattaforme speciali, scorciatoie e passaggi segreti rendono ogni partita una sfida diversa. Le novità come le piattaforme di lancio e gli ascensori nelle mappe aumentano la varietà del gameplay e mantengono alto l’interesse anche nelle sessioni più lunghe. Piazza Party è il punto di partenza da cui i giocatori possono accedere a diversi modalità di gioco. Da qui è possibile esplorare opzioni standard, come il classico Mario Party, o cimentarsi in modalità più competitive e divertenti. Un’aggiunta interessante è la possibilità di personalizzare l’ambiente con elementi cosmetici sbloccabili, anche se fortunatamente non ci sono acquisti in-game. Uno degli aspetti più riusciti di Super Mario Party Jamboree è la quantità e qualità delle minigiochi, che sono più di 110: la varietà è impressionante, offrendo sfide che spaziano da semplici test di riflessi a complesse prove di abilità strategica. I minigiochi sono accessibili a tutti i tipi di giocatori, dai veterani agli occasionali, con un ottimo equilibrio tra facilità d’apprendimento e profondità tattica. Il design è talmente ben fatto che riesce a catturare anche i meno avvezzi ai videogiochi, rendendo ogni sessione divertente e coinvolgente. Super Mario Party Jamboree include anche alcune modalità extra che arricchiscono ulteriormente il gameplay. Squadra Anti-Bowser, ad esempio, consente ai giocatori di unire le forze contro un gigantesco Bowser, mentre Bowserathlon propone sfide online in stile Fall Guys, dove fino a 19 giocatori possono competere in una serie di minigiochi casuali. Nonostante gli aspetti positivi, Super Mario Party Jamboree non è privo di difetti. Uno dei problemi principali riguarda la gestione dei movimenti dei personaggi guidati dal computer: non è possibile saltare o accelerare le loro mosse, un fattore che può rallentare il ritmo del gioco, soprattutto in sessioni con pochi giocatori umani. Inoltre, la funzione dei Partner di Jamboree, personaggi che offrono piccoli bonus durante la partita, non è particolarmente innovativa e avrebbe potuto essere implementata in modo più significativo. Anche la colonna sonora, pur ben realizzata, non riesce a lasciare il segno. Le tracce sono funzionali e piacevoli, ma mancano quei motivi memorabili che solitamente accompagnano i titoli di Nintendo. Super Mario Party Jamboree è un’ottima aggiunta alla serie, capace di offrire ore di divertimento in compagnia grazie a una vasta gamma di minigiochi e modalità coinvolgenti. L’introduzione dei Partner di Jamboree aggiunge un tocco di freschezza alle dinamiche di gioco, aumentando la varietà delle partite e incentivando la cooperazione e la competizione. Pur rimanendo fedele alle meccaniche classiche che i fan amano, il gioco riesce comunque a rinnovarsi quel tanto che basta per mantenere viva l’attenzione. Perfetto per chi cerca una serata di spensieratezza, Jamboree si conferma come un titolo divertente e ben realizzato, in grado di regalare momenti di allegria sia ai veterani che ai nuovi giocatori.

Formato: Switch Editore: Nintendo Sviluppatore: NdCube Voto: 8/10