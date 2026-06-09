27.4 C
Firenze
martedì 9 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tales of Arise: Beyond the Dawn su Switch 2, la recensione

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il debutto di Tales of Arise su Switch 2 rappresenta l’occasione ideale per recuperare un capitolo significativo della storica saga di Bandai Namco. Ambientato sul pianeta Dahna, sottomesso e reso in schiavitù dalla vicina Rena, il titolo segue le vicende di Maschera di Ferro, un misterioso schiavo privo di memoria e insensibile al dolore. Il suo destino si intreccia con quello di Shionne, una donna di Rena che, al contrario, ferisce chiunque la tocchi. Sebbene l’espediente dei poteri speculari funzioni, la scrittura dei rapporti tra i due protagonisti soffre di repentini e poco coerenti cambiamenti di tensione. La solidità della trama principale viene comunque preservata grazie all’eccellente caratterizzazione dei comprimari che si uniscono progressivamente al gruppo. 

La struttura di gioco si rivela estremamente lineare, lontana dalle dinamiche open world e focalizzata su una progressione guidata all’interno di mappe segmentate. La scarsità di missioni secondarie e un livello di sfida tarato verso il basso azzerano la necessità di sessioni prolungate di potenziamento, favorendo un ritmo narrativo incalzante. La gestione della mappa, divisa in brevi sezioni separate da caricamenti, complica talvolta l’orientamento all’interno degli insediamenti cittadini, pur non inficiando la progressione nelle aree esterne. Il sistema di personalizzazione rimane accessibile, limitandosi a un albero delle abilità lineare e ad aggiornamenti standard per l’equipaggiamento di ciascuna regione. 

Il sistema di combattimento in tempo reale si sviluppa all’interno di arene dedicate e guadagna spessore con l’ampliamento del cast di personaggi. L’efficacia degli scontri risiede nella sinergia tra le abilità uniche dei compagni, utili per spezzare le difese nemiche o interrompere gli incantesimi avversari, trasformando i duelli in una gestione dinamica di tempistiche e combo. 

L’ottimizzazione per Switch 2 restituisce un’immagine pulita sia in modalità fissa che portatile, valorizzando lo stile grafico originario che richiama l’effetto di un dipinto in movimento. Il limite principale della conversione risiede nella stabilità del frame rate, che manifesta fluttuazioni evidenti pur mantenendosi generalmente sopra la soglia dei trenta fotogrammi al secondo. Nonostante l’assenza di un limite prestazionale fisso, il comparto visivo beneficia della ricchezza di dettagli inseriti nei singoli scenari, confermando il valore di un’esperienza GDR compatta e focalizzata sulla narrazione. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27.4 ° C
27.8 °
25.4 °
50 %
0.5kmh
1 %
Mar
29 °
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
28 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2171)ultimora (1129)ImmediaPress (315)Video Adnkronos (292)sport (94)salute (83)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati