TCL da IFA 2024 arrivano tecnologie all’avanguardia e partnership strategiche per il futuro dell’intrattenimento

(Adnkronos) – In occasione di IFA 2024, TCL ha presentato una gamma di innovazioni tecnologiche che riflettono la continua crescita dell’azienda e il suo impegno verso la qualità, l’esperienza utente e la sostenibilità. Tra i prodotti di punta spiccano i TV QD-Mini LED serie X11H e il TCL NXTFRAME TV, entrambi dotati di tecnologia avanzata e audio Bang & Olufsen, insieme alla serie NXTPAPER 50, progettata per proteggere la salute visiva. TCL ha inoltre svelato nuove soluzioni per la smart home, tra cui il condizionatore FreshIN 3.0 e i frigoriferi Free Built-In e Combi, caratterizzati da sistemi di filtrazione avanzati e tecnologie di raffreddamento innovative. A margine della conferenza, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Stefan Streit, General Manager Global Marketing di TCL Communications in compagnia di Christoffer Østergaard Poulsen, Senior Vice President Bang & Olufsen, Business Development & Brand Partnering

TCL è costantemente all’avanguardia nell’innovazione tecnologica. Potrebbe raccontarci quali sono alcune delle principali innovazioni su cui TCL sta investendo per rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza?

Stefan Streit, General Manager Global Marketing di TCL



“Stiamo sfruttando la tecnologia Mini LED di cui siamo pionieri. Abbiamo portato questa tecnologia sui televisori a grande schermo. Mettiamo a frutto la nostra competenza nella costruzione di display più salutari, come ad esempio per telefoni e tablet, che usano il display Next Paper. Questo tipo di display garantisce una riduzione dell’emissione di luce blu con un conseguente minore affaticamento degli occhi e una minore probabilità di possibili disturbi del sonno. Quest’anno, inoltre, abbiamo presentato per la prima volta all’IFA, una nuova categoria di TV, che coinvolgono in modo particolare il design e lo stile di vita. Questa nuova tipologia di prodotto è pensata per le persone che desiderano che il televisore si integri in modo armonico nella loro casa, creando un ambiente curato e elegante. I nuovi televisori Frame sono realizzati in collaborazione con Bang&Olufsen, che naturalmente ne ha curato la qualità audio. Siamo profondamente entusiasti della nostra collaborazione perché riteniamo che per offrire un’esperienza veramente straordinaria, completa e coinvolgente, sia essenziale assicurare sia un’eccellenza visiva che acustica. E Bang&Olufsen è il partner perfetto per raggiungere questo risultato.”





Christoffer Østergaard Poulsen, Senior Vice President Bang & Olufsen

“Abbiamo fatto leva sul nostro punto di forza principale in Bang & Olufsen, ossia l’eccellenza nell’audio, per elevare le prestazioni audio dei prodotti TCL su cui abbiamo instaurato una collaborazione. Questo approccio è comune nelle nostre partnership: partiamo sempre dalle ambizioni del partner, poi, attraverso misurazioni precise e la nostra expertise tecnica, lavoriamo insieme per innalzare la qualità audio dei dispositivi. In particolare, l’interazione stretta tra i nostri ingegneri e quelli di TCL ha dato vita a qualcosa di veramente innovativo. Possiamo affermare che si tratti di un prodotto di punta. Questa collaborazione ci rende particolarmente fieri, soprattutto per il design distintivo che è stato scelto per questo progetto. È il mix ideale: un’estetica impressionante unita a un suono di qualità superiore. È una combinazione che crediamo soddisferà appieno le aspettative del nostro pubblico, che desidera un prodotto così sofisticato nella propria casa.” Sostenibilità è una parola chiave nel settore tecnologico. Quali sono le iniziative di TCL in questo ambito?

Stefan Streit, General Manager Global Marketing di TCL

“Ci impegniamo profondamente per la sostenibilità. Ad esempio, TCL è il secondo produttore mondiale di pannelli solari, contribuendo così alla produzione di energia pulita. Per quanto riguarda i nostri televisori, abbiamo innovazioni specifiche, come l’uso di materiali riciclati. Un esempio è il telecomando della nostra nuova TV NXTFRAME, realizzato con materiali derivati dal tè riciclato. Questo è solo un piccolo esempio di come integriamo la sostenibilità nei nostri prodotti.” Passiamo ora al mercato italiano. Come sta andando per TCL in Italia?

Stefan Streit, General Manager Global Marketing di TCL

“Il mercato italiano è sempre stato molto importante per noi. Oltre ai televisori, i nostri prodotti mobile sono molto apprezzati. In Italia, stiamo crescendo anche nel segmento delle TV di grandi dimensioni, come quelle da 98 pollici, che stanno riscuotendo un notevole successo. Abbiamo anche stretto una nuova collaborazione con Media World, che ci permette di raggiungere più consumatori. L’Italia è uno dei nostri mercati chiave in Europa e ci stiamo concentrando molto per espanderci ulteriormente.” Ci sono nuove tecnologie su cui state lavorando e che vedremo presto?

Stefan Streit, General Manager Global Marketing di TCL

"Sì, stiamo lavorando su molte innovazioni. Anche se non posso rivelare tutti i dettagli, una delle tecnologie più interessanti su cui stiamo lavorando è l'OLED stampato. Questo ci consentirà di creare display molto sottili, specialmente nei formati più piccoli. Inoltre, stiamo esplorando il mondo della realtà aumentata con occhiali che proiettano contenuti direttamente nel campo visivo, combinando il mondo reale con quello virtuale. Tuttavia, per godersi un film a casa, niente batte una grande TV con un'eccellente qualità dell'immagine e un sistema audio di alto livello."