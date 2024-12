The Game Awards 2024, Astro Bot è il gioco dell’anno

(Adnkronos) – L’edizione 2024 dei Game Awards si è conclusa, portando con sé una serie di annunci e riconoscimenti importanti per l’industria videoludica. Oltre a presentare trailer di titoli molto attesi come The Witcher 4, Okami 2 e Intergalactic: The Heretic Prophet, l’evento ha premiato le eccellenze del settore, celebrando i giochi e gli sviluppatori che si sono distinti nell’ultimo anno. Astro Bot ha dominato la scena, aggiudicandosi il titolo di Game of the Year e trionfando in altre tre categorie. Un risultato che evidenzia l’alto livello di qualità e innovazione raggiunto dal titolo. Anche Balatro ha ottenuto un risultato significativo, conquistando tre premi e affermandosi come una delle novità più interessanti dell’anno. Tra gli altri vincitori, Metaphor: ReFantazio si è contraddistinto per la direzione artistica e la narrativa, mentre Final Fantasy VII Rebirth ha ricevuto il premio per la miglior colonna sonora. Senua’s Saga: Hellblade II ha impressionato per il design audio e per l’interpretazione di Melina Juergens, premiata come miglior performance. Da segnalare anche il riconoscimento all’impegno sociale con il premio Games for Impact, vinto da Neva, e quello per l’accessibilità, assegnato a Prince of Persia: The Lost Crown. I Game Awards 2024 hanno offerto una panoramica completa del panorama videoludico contemporaneo, premiando l’innovazione, la creatività e la passione che caratterizzano questo settore in continua evoluzione. Segue la lista completa dei vincitori. Game of the Year: Astro Bot Best Game Direction: Astro Bot Best Narrative: Metaphor: ReFantazio Best Art Direction: Metaphor: ReFantazio Best Score and Music: Final Fantasy VII Rebirth Best Audio Design: Senua’s Saga: Hellblade II Best Performance: Melina Juergens (Senua’s Saga: Hellblade II) Innovation in Accessibility: Prince of Persia: The Lost Crown Games for Impact: Neva Best Ongoing Game: Helldivers 2 Best Community Support: Baldur’s Gate 3 Best Independent Game: Balatro Best Debut Indie Game: Balatro Best Mobile Game: Balatro Best VR/AR Game: Batman: Arkham Shadow Best Action Game: Black Myth: Wukong Best Action/Adventure Game: Astro Bot Best RPG: Metaphor: ReFantazio Best Fighting Game: Tekken 8 Best Family Game: Astro Bot Best Sim/Strategy Game: Frostpunk 2 (11 Bit Studios) Best Sports/Racing Game: EA Sports FC 25 Best Multiplayer Game: Helldivers 2 Best Adaptation: Fallout Most Anticipated Game: Grand Theft Auto VI Content Creator of the Year: CaseOh Best Esports Game: League of Legends Best Esports Athlete: Faker – Lee Sang-hyeok Best Esports Team: T1 (League of Legends) —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)