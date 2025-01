Tim introduce le eSim senza QR Code con Galaxy S25

(Adnkronos) – TIM introduce una novità nel panorama della telefonia mobile italiana: l’attivazione semplificata delle eSIM. In occasione del lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25 (S25, S25+ e S25 Ultra), i clienti TIM potranno attivare una nuova linea mobile o passare a eSIM con un semplice click, direttamente dal proprio smartphone, senza la necessità di scansionare il tradizionale QR Code. La nuova procedura, basata sullo standard GSMA “eSIM Discovery”, consente di associare il codice eID della eSIM al numero di telefono in modo immediato e intuitivo. L’iniziativa, disponibile inizialmente per i clienti che acquisteranno i nuovi Samsung Galaxy S25 presso i negozi TIM, verrà progressivamente estesa ad altri dispositivi compatibili. “L’obiettivo è offrire una customer experience sempre più fluida e digitale”, dichiara TIM in una nota ufficiale. “Questa innovazione, oltre a semplificare la vita dei nostri clienti, contribuisce anche alla riduzione dell’impatto ambientale, eliminando la necessità di stampare e gestire i QR Code.” TIM precisa che le modalità di attivazione tradizionali tramite QR Code rimangono comunque valide per gli acquisti online e per gli altri dispositivi. Per il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25, TIM propone inoltre una promozione con finanziamento TIMFin che permette di acquistare i dispositivi a metà prezzo, con rate a partire da 15 euro al mese e la possibilità di ottenere un ulteriore sconto con la permuta di un vecchio smartphone (opzione TIM Rivaluta). I nuovi modelli sono già ordinabili online e nei negozi TIM, con consegne a domicilio gratuite. La disponibilità nei punti vendita è prevista per la fine di gennaio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)