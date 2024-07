Tinder sceglierà da solo la foto profilo più giusta grazie all’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Tinder ha annunciato il rilascio di una nuova funzione chiamata ‘Photo Selector’. Questa innovazione, basata sull’intelligenza artificiale, permetterà agli utenti di selezionare facilmente le loro foto del profilo tra quelle presenti sui loro dispositivi. L’autenticità è fondamentale per attrarre il giusto match su Tinder. Secondo un recente sondaggio, l’85% dei single ritiene che i loro profili sulle app di incontri siano essenziali per rappresentare il loro vero io. Tuttavia, il 52% degli intervistati ha trovato difficile scegliere un’immagine del profilo appropriata e il 68% ha riconosciuto che una funzione di AI per la selezione delle foto sarebbe molto utile. Inoltre, la maggior parte delle donne single preferisce i profili di uomini con almeno quattro immagini che riflettano genuinamente la loro personalità. Gli uomini che includono più di una foto del volto nei loro profili aumentano la probabilità di ottenere un match del 71%. Con Photo Selector, Tinder offre un assistente digitale che seleziona una varietà di foto dal rullino fotografico degli utenti, ottimizzate per facilitare la ricerca della propria anima gemella. I single di età compresa tra i 18 e i 24 anni dedicano in media 33 minuti a scegliere la foto del profilo giusta per la loro app di incontri. Photo Selector promette di alleviare questo peso, permettendo agli utenti di concentrarsi maggiormente sulla creazione di connessioni significative piuttosto che perdere tempo nella scelta delle immagini. “Siamo orgogliosi di essere la prima app di incontri a introdurre uno strumento di intelligenza artificiale che semplifica notevolmente la creazione di un profilo, uno degli aspetti più complessi degli incontri online. In qualità di leader del settore, vogliamo definire i migliori casi d’uso per l’integrazione dell’AI per migliorare l’esperienza dei nostri utenti”, ha dichiarato Faye Iosotaluno, CEO di Tinder. La funzione sarà disponibile in Italia nei mesi estivi, e utilizzarla sarà semplice: occorrerà scattare un selfie per il riconoscimento facciale, concedere l’accesso al proprio rullino fotografico e lasciare che la tecnologia AI di Tinder selezioni le immagini. Infine, scegliere quelle che si preferiscono da aggiungere al proprio profilo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)