Trump esprime supporto per TikTok, critica Facebook e Instagram

(Adnkronos) – In una recente intervista rilasciata a Bloomberg, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha manifestato in modo netto il suo supporto per TikTok, la popolare piattaforma di social media di proprietà cinese, che attualmente rischia un ban negli Stati Uniti. “Ora che ci penso, sono a favore di TikTok, perché c’è bisogno di competizione. Se non hai TikTok, hai Facebook e Instagram — e quello, sai, è Zuckerberg,” ha affermato Trump durante l’intervista. L’ex presidente ha anche ricordato con amarezza il ban che gli è stato imposto da Facebook in seguito agli eventi del 6 gennaio 2021, quando una folla di suoi sostenitori ha assaltato il Campidoglio. “Improvvisamente, sono passato dall’essere numero uno a non avere nessuno,” ha commentato Trump, sottolineando il suo disappunto. Durante l’intervista, Trump ha continuato a criticare Zuckerberg, mettendo in evidenza quella che considera una mancanza di concorrenza nei social media statunitensi. Secondo Trump, la presenza di TikTok è fondamentale per garantire un equilibrio nel mercato dei social media, dominato da Facebook e Instagram. Ha sottolineato l’importanza della concorrenza per l’innovazione e la libertà di espressione, ribadendo la sua convinzione che TikTok offra un’alternativa necessaria e vitale ai giganti di Zuckerberg. La presa di posizione arriva in un momento delicato, poiché TikTok continua a essere scrutinato per le sue pratiche di gestione dei dati e le sue connessioni con il governo cinese. Nonostante queste preoccupazioni, Trump sembra vedere in TikTok un mezzo per riequilibrare il potere nel panorama dei social media, fornendo una piattaforma che sfida il duopolio di Facebook e Instagram. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)