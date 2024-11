Usa, tutti i leader delle big tech si congratulano con Trump

(Adnkronos) – I leader delle grandi aziende tecnologiche si sono affrettati a congratularsi con Donald Trump per la sua vittoria alle recenti elezioni presidenziali statunitensi. Nonostante le tensioni che avevano caratterizzato il passato rapporto di Trump con molte di queste figure di spicco del mondo tech, oggi alcuni degli stessi dirigenti verso cui Trump si era dimostrato critico sono tra i primi a offrire su X (social di proprietà di Elon Musk, altro grande vincente di queste elezioni presidenziali) messaggi di auguri e apertura a collaborazioni future. Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato: “Congratulazioni al Presidente Trump per la vittoria! Non vediamo l’ora di collaborare con lei e la sua amministrazione per garantire che gli Stati Uniti continuino a essere alimentati da ingegno, innovazione e creatività”.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, nonostante i passati attriti con Trump, ha affermato: “Congratulazioni al Presidente Trump per una vittoria decisiva. Abbiamo grandi opportunità come nazione. Attendiamo con interesse di collaborare con lei e la sua amministrazione.” Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, si è unito ai messaggi di auguri dichiarando: “Congratulazioni al Presidente @realDonaldTrump per la vittoria decisiva. Stiamo vivendo un’età dell’oro per l’innovazione americana e siamo pronti a collaborare con la sua amministrazione per portare i benefici a tutti.” Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha espresso i suoi auguri con un tocco di patriottismo: “Un grande augurio al nostro 45º e ora 47º Presidente per uno straordinario ritorno politico. Nessuna nazione ha maggiori opportunità. Auguro a Donald Trump tutto il successo necessario per guidare e unire l’America che tutti amiamo.”

Andy Jassy, CEO di Amazon, ha evidenziato l’importanza di un dialogo costruttivo: “Congratulazioni al Presidente eletto Sonald Trump per una vittoria guadagnata con determinazione. Siamo impazienti di collaborare con lei e la sua amministrazione su questioni rilevanti per i nostri clienti, dipendenti, comunità e per la nostra nazione.” Bill Gates, fondatore di Microsoft, ha dichiarato: “Congratulazioni al Presidente Trump e al Vicepresidente eletto Vance. L’America è più forte quando utilizziamo ingegno e innovazione per migliorare le vite qui negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Spero che possiamo lavorare insieme per costruire un futuro più luminoso per tutti.” Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha esteso i suoi auguri con un accento sull’innovazione: “Congratulazioni Presidente Trump, siamo pronti a collaborare con lei e la sua amministrazione per promuovere un’innovazione che crei nuove opportunità di crescita per gli Stati Uniti e il mondo intero.”

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha aggiunto un commento legato all’importanza dell’intelligenza artificiale per gli Stati Uniti: “Congratulazioni al Presidente Trump. Gli auguro un grande successo nel suo incarico. È cruciale che gli Stati Uniti mantengano la leadership nello sviluppo di un’IA con valori democratici.” Pat Gelsinger, CEO di Intel, ha sottolineato l’importanza della leadership americana nella tecnologia e nella produzione: “Ci congratuliamo con il Presidente eletto Trump e il Vicepresidente Vance per la vittoria e attendiamo con interesse di collaborare con la loro amministrazione per avanzare la leadership tecnologica e manifatturiera degli Stati Uniti nel mondo.” Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, ha evidenziato l’importanza di resilienza e competizione: “Ci congratuliamo con il Presidente eletto Trump e il Vicepresidente eletto Vance e siamo pronti a lavorare con la nuova amministrazione e il Congresso per promuovere priorità che favoriscano resilienza, innovazione e competizione in America.” —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)