Vittoria per Google: annullata multa da 1,5 miliardi dalla Corte Europea

(Adnkronos) – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso mercoledì di annullare una multa da 1,5 miliardi di euro inflitta a Google dalla Commissione Europea, accogliendo il ricorso del gigante tecnologico americano. Il caso risale al 2019, quando la Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’UE, accusò Google, di proprietà di Alphabet, di aver abusato della sua posizione dominante sul mercato in relazione al prodotto AdSense for Search. Questo prodotto consentiva ai proprietari di siti web di inserire annunci pubblicitari nei risultati di ricerca sulle proprie pagine. Google funge da intermediario, consentendo agli inserzionisti di pubblicare annunci tramite la ricerca su siti web di terze parti. La Commissione sosteneva che Google avesse abusato della sua posizione dominante imponendo clausole restrittive nei contratti con i siti web di terze parti, impedendo di fatto ai concorrenti di inserire i propri annunci pubblicitari su questi siti. All’epoca, la Commissione multò Google per 1,49 miliardi di euro. Google presentò ricorso, portando il caso davanti al Tribunale dell’UE. Il Tribunale dell’UE ha dichiarato mercoledì di “confermare la maggior parte delle conclusioni” ma di “annullare la decisione con cui la Commissione ha imposto una multa” di quasi 1,5 miliardi di euro. Il Tribunale ha aggiunto che la Commissione “non ha tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti nella sua valutazione della durata delle clausole contrattuali” che aveva ritenuto abusive. “Questo caso riguarda un sottoinsieme molto ristretto di annunci di ricerca solo testuali inseriti su un numero limitato di siti web di editori. Abbiamo apportato modifiche ai nostri contratti nel 2016 per rimuovere le disposizioni pertinenti, anche prima della decisione della Commissione. Siamo lieti che il Tribunale abbia riconosciuto gli errori nella decisione originale e abbia annullato la multa”, ha dichiarato Google. Questo mese, la CGUE ha confermato una multa di 2,4 miliardi di euro inflitta a Google per aver abusato della sua posizione dominante favorendo il proprio servizio di comparazione degli acquisti. La stessa Corte ha stabilito che Apple deve pagare 13 miliardi di euro di tasse arretrate all’Irlanda, ponendo fine a un caso decennale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)