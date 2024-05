WhatsApp, ora è possibile condividere i canali su più dispositivi

(Adnkronos) – Con l'aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.10.23, alcuni tester possono ora sperimentare scorciatoie per la creazione di nuovi sticker. Queste scorciatoie permettono di creare sticker personalizzati e generati dall'intelligenza artificiale, rendendo l'esperienza utente più intuitiva e divertente. Con la nuova versione poi WhatsApp ha esteso la possibilità di visualizzare, creare e seguire canali anche sui dispositivi collegati. Questa funzionalità, disponibile su entrambe le piattaforme iOS e Android, assicura un'esperienza di canale coerente e senza interruzioni, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Grazie all'aggiornamento WhatsApp per iOS 24.9.78, tutti gli utenti possono ora configurare una passkey per accedere ai propri account. Questa funzionalità aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, semplificando al contempo il processo di login. Già a partire dall'aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.11.9, è stato annunciato che l'app sta implementando una funzione di chat bloccate per i dispositivi collegati. Questa funzionalità permette di proteggere ulteriormente le conversazioni private su più dispositivi, garantendo una maggiore sicurezza dei dati personali. Dopo l'installazione dell'aggiornamento WhatsApp beta per iOS 24.10.10.74, alcuni utenti possono sperimentare una nuova funzionalità che consente di condividere video di fino a 1 minuto di durata tramite gli aggiornamenti di stato. Questa novità offre agli utenti più flessibilità nella condivisione di momenti significativi con i propri contatti. Infine, con l'aggiornamento WhatsApp beta per iOS 24.10.10.71, è stato rivelato che WhatsApp sta lavorando su una funzione di personalizzazione dei temi che permette di modificare il colore delle bolle di chat. Considerata la novità più rilevante annunciata questa settimana, la funzione permetterà agli utenti di rendere le loro conversazioni ancora più personali e visivamente gradevoli. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)