WhatsApp, quattro novità con l’ultimo aggiornamento

(Adnkronos) – WhatsApp, l’app di messaggistica più diffusa al mondo, si rinnova con un aggiornamento volto a migliorare l’esperienza di comunicazione dei suoi utenti. Meta, la società madre, ha annunciato l’introduzione di quattro nuove funzionalità che renderanno l’app più intuitiva, divertente e personalizzabile. Una delle principali novità riguarda le reazioni ai messaggi. Grazie all’aggiornamento, sarà possibile reagire a un messaggio con le emoji più utilizzate semplicemente con un doppio tocco. Questa funzione, pensata per velocizzare l’interazione tra gli utenti, offre un modo rapido e immediato per esprimere le proprie emozioni senza dover ricorrere alla tastiera. Per accedere all’intera gamma di emoji, rimane comunque disponibile il simbolo “più”, che permette di selezionare qualsiasi reazione desiderata. Un’altra importante novità è rappresentata dalla possibilità di creare sticker personalizzati a partire dai propri selfie. Questa funzione, già disponibile per gli utenti Android, arriverà presto anche su iOS. Per creare un nuovo sticker, basterà toccare l’icona “crea sticker” e scattare un selfie con la fotocamera integrata nell’app. In questo modo, gli utenti potranno dare un tocco personale alle loro conversazioni, creando sticker unici e originali. L’aggiornamento introduce anche una serie di nuovi strumenti per arricchire la condivisione di foto e video nelle chat. WhatsApp mette ora a disposizione degli utenti una selezione di 30 sfondi, filtri ed effetti che permettono di personalizzare i propri scatti prima di inviarli. Questa funzione offre un modo creativo e divertente per rendere le conversazioni più coinvolgenti e originali. Infine, WhatsApp semplifica la condivisione di pacchetti di sticker con i propri contatti: basterà selezionare il pacchetto di sticker che si desidera condividere e inviarlo direttamente nella chat. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)