XXXII Convegno Nazionale RAU: Human Touch 2.0, oltre l’IA nell’università di domani

(Adnkronos) – Il XXXII Convegno RAU verterà sugli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale e sulle conseguenze pratiche nel nostro lavoro quotidiano, cercando di fornire una “bussola” per orientarci in un contesto che cambia molto rapidamente e che chiede risposte e orientamento ai risultati. Il titolo del convegno è Human touch 2.0: oltre l’IA nell’Università del domani. L’evento vedrà la partecipazione di relatrici e relatori di prestigio che affronteranno numerosi temi, esaminandone sia le opportunità che i rischi, inclusi gli aspetti etici. Saranno presenti 382 partecipanti provenienti da 33 diversi Atenei pubblici e privati, oltre ad esponenti della Presidenza del Consiglio, Cineca, Forum PA. “Il convegno esplorerà come integrare le nuove tecnologie emergenti nei processi decisionali e operativi, ottimizzando l’efficienza senza perdere di vista l’importanza del fattore umano. Sono particolarmente interessata a esplorare come l’IA possa essere un alleato nel potenziare le capacità umane, piuttosto che sostituirle. Concludo con una riflessione: l’IA potrà forse battere un professore a scacchi, ma dubito che riuscirà mai a replicare l’emozione di una scoperta condivisa, l’entusiasmo di un dibattito appassionato o l’ispirazione che nasce da un incontro fortuito. Prepariamoci dunque a un futuro in cui l’intelligenza artificiale non sostituisca, ma amplifichi il potenziale umano.” Così Marilena Savino, Presidente Rau. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)